Ніжний курячий суп із фрикадельками, яйцями та горошком: багатство аромату й смаку

Саме час трохи прийти у форму і поїсти чогось легкого, але апетитного після великодніх свят.

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Курячий суп із вермішеллю, горошком і фрикадельками з вареними яйцями — це дуже апетитний і ароматний суп, який порадує навіть найвибагливіших гурманів. Він містить багато корисних інгредієнтів, таких як куряче м'ясо, яйця, овочі та зелень. Курячі фрикадельки роблять суп більш ситним і цікавим, а вермішель або локшина додають йому ніжності й легкості. Горошок надає супу свіжості й кольору. Такий суп чудово підійде для обіду чи вечері. Фокус розповість, як приготувати цей чудовий суп без особливих турбот.

Курячий суп із фрикадельками, яйцями та горошком

Інгредієнти:

400 г курячого фаршу

300 г курячої грудки (або іншої частини курки)

2 яйця

100 г вермішелі (або локшини)

100 г замороженого чи консервованого горошку

1 морква

1 цибулина

2 ст. л. борошна

2 ст. л. рослинної олії

сіль, перець, петрушка до смаку

2 л води

Зваріть курячі грудки в підсоленій воді, яка кипить, до готовності (близько 20 хвилин), вийміть із бульйону й остудіть. Наріжте невеликими шматочками м'ясо або розберіть на волокна.

Зваріть круто яйця (близько 10 хвилин після закипання води), остудіть під холодною водою та очистить від шкаралупи. Наріжте яйця кубиками чи півкільцями.

У мисці змішайте курячий фарш із одним яйцем, сіллю, перцем і половиною борошна. Зліпіть із фаршу маленькі фрикадельки (розміром із горіх) і обваляйте їх у борошні, що залишилося.

Очистить і наріжте цибулю дрібними кубиками, натріть моркву на тертці або наріжте тонкими півкільцями. У сковороді розігрійте олію та обсмажте на ній цибулю й моркву до золотистого кольору, помішуючи.

У каструлю з бульйоном, у якому варилася курка, додайте вермішель або локшину та варіть за інструкцією на упаковці (зазвичай близько 10 хвилин). Потім додайте горошок і доведіть до кипіння.

Обережно опустіть у суп фрикадельки й дайте їм закипіти. Потім додайте шматочки курки та яйця. Посоліть і поперчіть до смаку. Посипте суп подрібненою петрушкою.

Подавайте суп гарячим із хлібом або грінками. Смачного!

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