Вкуснейшая печень в сметанном соусе по бабушкиному рецепту (видео)

Чтобы не было изжоги, в блюдо добавляется прокаленная мука.

Related video

Куриная печень – очень полезный продукт, который обязательно должен присутствовать в меню тех, кто тщательно следит за своим здоровьем. В ней содержатся витамины А, РР, Е, витамины группы В, в том числе необходимый организму витамин B12, который влияет на работу головного мозга, нервной системы (борется с депрессией и ухудшением памяти). Также в состав куриной печени входят минеральные вещества: цинк, селен и железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Калорийность сырой печени составляет 137,8 ккал на 100 граммов. Интересно, что в этих же 100 граммах присутствует 25,7 граммов белка, что составляет почти 40% от суточной потребности в нем. Далеко не все любят печень, однако если приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Кристины, то такое блюдо уйдет за считанные минуты. Девушка рассказала, что таким образом печень готовила еще ее бабушка.

Куриная печень в сметанном соусе

Ингредиенты:

печень куриная (или индюшки) – 500 гр;

репчатый лук – 1 шт;

морковь – 1/2 шт;

мука – 1 ст. л;

сметана – 2-3 ст. л;

вода – 200 мл;

подсолнечное масло – для жарки;

соль, сахар, перец молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала на сухой сковороде обжарить побольше муки, чтобы не было изжоги. Собрать ее баночку. Далее налить подсолнечное масло, разогреть его и обжарить на нем порезанный лук и натертую на крупной терке морковь до мягкости.

Печень помыть, обрезать все жилки, посушить на бумажном полотенце, отправить на сковородку к луку и морковке, посолить, поперчить. Жарить до готовности.

Затем добавить муку, перемешать, влить сметану, разбавленную водой. Соус загустеет буквально на глазах.

Добавить зелень, перемешать и можно подавать на стол. В качестве гарнира идеально подойдет картофельное пюре, гречка, булгур.

Ранее Фокус писал, как приготовить куриную печень по-грузински.