Найсмачніша печінка у сметанному соусі за бабусиним рецептом (відео)

Щоб не було печії, до страви додається просмажене борошно.

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Куряча печінка – дуже корисний продукт, який обов'язково має бути присутнім у меню тих, хто ретельно стежить за своїм здоров'ям. У ній містяться вітаміни А, РР, Е, вітаміни групи В, зокрема необхідний організму вітамін B12, який впливає на роботу головного мозку, нервової системи (бореться з депресією та погіршенням пам'яті). Також до складу курячої печінки входять мінеральні речовини: цинк, селен та залізо, кальцій, магній, натрій та фосфор. Калорійність сирої печінки становить 137,8 ккал на 100 грамів. Цікаво, що в цих же 100 грамах присутні 25,7 грамів білка, що становить майже 40% від добової потреби в ньому. Далеко не всі люблять печінку, проте якщо приготувати її за рецептом кулінарної блогерки Христини, то така страва піде за лічені хвилини. Дівчина розповіла, що у такий спосіб печінку готувала ще її бабуся.

Куряча печінка у сметанному соусі

Інгредієнти:

печінка куряча (або індички) – 500 г;

цибуля – 1 шт;

морква – 1/2 шт;

борошно — 1 ст. л;

сметана – 2-3 ст. л;

вода – 200 мл;

соняшникова олія – для смаження;

сіль, цукор, перець мелений – до смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку на сухій сковороді обсмажити побільше борошна, щоб не було печії. Зібрати його в баночку. Далі налити соняшникову олію, розігріти її та обсмажити на ній порізану цибулю і натерту на великій тертці моркву до м'якості.

Печінку помити, обрізати всі жилки, посушити на паперовому рушнику, відправити на сковорідку до цибулі та моркви, посолити, поперчити. Смажити до готовності.

Потім додати борошно, перемішати, влити сметану, розведену водою. Соус загусне буквально на очах.

Додати зелень, перемішати і подавати на стіл. Як гарнір ідеально підійдуть картопляне пюре, гречка, булгур.

Раніше Фокус писав, як приготувати курячу печінку по-грузинськи.