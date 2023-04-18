Не только на праздник. Рецепт быстрой и вкусной закуски "Морковки" (видео)

Для приготовления закуски можно купить готовое тесто в супермаркете.

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Традиционно закуска готовится на праздничный стол, однако в Сети столько интересных и заманчивых рецептов, что не грех делать вкусные быстрые блюда и каждый день. Они не только разнообразят меню, но и хорошо пойдут в качестве перекуса на работу или в школу. Новый рецепт быстрой и вкусной закуски предложила известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура. Слоеное тесто, простая начинка – и вкуснятина готова. Добавьте сюда интересную форму, и вы получите аппетитнейшую закуску.

Закуска "Морковки"

Ингредиенты на 6 шт:

слоено-дрожжевое тесто – 250 гр;

плавленый сыр – 3 шт;

чеснок – 2-3 зубчика;

майонез – 3 ст. л;

горчица – 1 ч. л;

зелень.

Способ приготовления:

Для начала вырезать из пергамента круги диаметром 20 см, сделать надрез, свернуть в форме конуса и закрепить. Можно использовать степлер или скрепки. Готовое тесто разморозить и раскатать, нарезать на полоски одинаковой ширины, обмотать их вокруг пергаментных конусов. Смазать взбитым яйцом и выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

Пока трубочки выпекаются, готовим начинку. Для этого на мелкой терке натереть плавленые сырки, яйца и чеснок, все смешать, добавить соль, горчицу, перец и измельченную зелень. Все тщательно перемешать и заполнить конусы этой массой. Украсить зеленью и можно подавать "морковки" к столу.

Ранее Фокус писал, как приготовить очень необычную закуску "Мандарины".