Не лише на свято. Рецепт швидкої та смачної закуски "Морквинки" (відео)

Для приготування закуски можна придбати готове тісто у супермаркеті.

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Традиційно закуска готується на святковий стіл, однак у мережі стільки цікавих та привабливих рецептів, що не гріх робити смачні швидкі страви і щодня. Вони не тільки урізноманітнять меню, а й добре підуть як перекус на роботу чи до школи. Новий рецепт швидкої та смачної закуски запропонувала відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура. Листкове тісто, проста начинка – і смакота готова. Додайте сюди цікаву форму, і ви отримаєте найапетитнішу закуску.

Закуска "Морквинки"

Інгредієнти на 6 шт:

листкове-дріджове тісто – 250 г;

плавлений сир – 3 шт.;

часник – 2-3 зубчики;

майонез – 3 ст. л;

гірчиця – 1 ч. л;

зелень.

Спосіб приготування:

Для початку вирізати з пергаменту круги діаметром 20 см, зробити надріз, згорнути у формі конуса та закріпити. Можна використовувати степлер чи скріпки. Готове тісто розморозити і розкачати, нарізати на смужки однакової ширини, обмотати навколо пергаментних конусів. Змастити збитим яйцем і випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.

Поки трубочки випікаються, готуємо начинку. Для цього на дрібній тертці натерти плавлені сирки, яйця та часник, все змішати, додати сіль, гірчицю, перець та подрібнену зелень. Все ретельно перемішати та заповнити конуси цією масою. Прикрасити зеленню і можна подавати морквинки до столу.

Раніше Фокус писав, як приготувати дуже незвичну закуску "Мандарини".