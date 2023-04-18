Вкусно, как у бабушки. Рецепт идеальных голубцов
Мясной фарш с рисом, завернутый в капустные листья и тушенный в соусе – это отличное сочетание продуктов для ужина.
Голубцы — это традиционное блюдо многих народов, которое состоит из мясного фарша с рисом, завернутого в капустный лист. Голубцы можно тушить или запекать в разных соусах, добавлять разные специи и приправы. Сегодня Фокус предлагает вам оригинальный рецепт голубцов с томатной заправкой и сметаной. Эти голубцы получаются очень сочными, ароматными и вкусными.
Единственное отступление от классического рецепта: попробуйте использовать не белокочанную капусту, а савойскую. Ее листья более мягкие, а готовое блюдо приобретает приятный ореховый аромат и привкус.
Идеальные голубцы
Ингредиенты:
- 300 г свиного фарша;
- 100 г риса;
- три луковицы;
- одна морковь;
- одна головка капусты;
- 200 мл томатного сока;
- 200 г сметаны;
- растительное масло, соль, перец черный молотый, лавровый лист.
Отварите рис до полуготовности в подсоленной воде и слейте лишнюю жидкость. Натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте две трети лука и всю морковь на сковороде с растительным маслом до мягкости. Оставшийся лук используйте для томатной заправки.
Смешайте фарш с рисом, добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте пассерованные лук и морковь и хорошо перемешайте до однородности.
В капусте вырежьте кочерыжку и опустите ее в кипящую воду на несколько минут, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись. Вынимайте по одному листу и заворачивайте в него фарш. Лишнее можно отрезать.
Приготовьте томатную заправку: обжарьте оставшийся лук на сковороде с растительным маслом, затем добавьте томатный сок и прокипятите его 5 минут. По желанию можно добавить сахар, соль и перец для более насыщенного вкуса.
Сложите готовые голубцы в кастрюлю, подходящую по размеру, предварительно застелив дно капустными листьями. Сверху также положите несколько капустных листьев. Залейте голубцы водой так, чтобы она их покрыла, и поставьте на огонь. Добавьте лавровый лист и томите 30 минут.
Затем аккуратно выложите голубцы из кастрюли в форму для запекания или противень. Залейте их томатной заправкой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Можете сразу залить голубцы в кастрюле томатным соусом и готовить их в ней.
Есть несколько способов улучшить вкус этого блюда и разнообразить процесс приготовления.
Обжаривайте голубцы перед тушением или запеканием. Это поможет запустить процесс карамелизации и придать голубцам золотистую корочку и насыщенный аромат.
Добавляйте в фарш разные виды мяса, например, свинину и говядину или курицу и индейку.
Приготовьте вкусную заливку для голубцов. Например, томатно-сметанную, сырную или сметанно-чесночную. Заливка поможет сделать голубцы сочными и ароматными.
Украшайте готовые голубцы зеленью, помидорами или сыром. Это добавит блюду яркости и свежести.
Также вы можете приготовить из мясного фарша вкусный мясной рулет с вареными яйцами. Отличный способ использовать яйца, которые остались от Пасхи.