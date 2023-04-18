Вкусно, как у бабушки. Рецепт идеальных голубцов

Мясной фарш с рисом, завернутый в капустные листья и тушенный в соусе – это отличное сочетание продуктов для ужина.

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Голубцы — это традиционное блюдо многих народов, которое состоит из мясного фарша с рисом, завернутого в капустный лист. Голубцы можно тушить или запекать в разных соусах, добавлять разные специи и приправы. Сегодня Фокус предлагает вам оригинальный рецепт голубцов с томатной заправкой и сметаной. Эти голубцы получаются очень сочными, ароматными и вкусными.

Единственное отступление от классического рецепта: попробуйте использовать не белокочанную капусту, а савойскую. Ее листья более мягкие, а готовое блюдо приобретает приятный ореховый аромат и привкус.

Идеальные голубцы

Ингредиенты:

300 г свиного фарша;

100 г риса;

три луковицы;

одна морковь;

одна головка капусты;

200 мл томатного сока;

200 г сметаны;

растительное масло, соль, перец черный молотый, лавровый лист.

Отварите рис до полуготовности в подсоленной воде и слейте лишнюю жидкость. Натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте две трети лука и всю морковь на сковороде с растительным маслом до мягкости. Оставшийся лук используйте для томатной заправки.

Смешайте фарш с рисом, добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте пассерованные лук и морковь и хорошо перемешайте до однородности.

В капусте вырежьте кочерыжку и опустите ее в кипящую воду на несколько минут, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись. Вынимайте по одному листу и заворачивайте в него фарш. Лишнее можно отрезать.

Приготовьте томатную заправку: обжарьте оставшийся лук на сковороде с растительным маслом, затем добавьте томатный сок и прокипятите его 5 минут. По желанию можно добавить сахар, соль и перец для более насыщенного вкуса.

Сложите готовые голубцы в кастрюлю, подходящую по размеру, предварительно застелив дно капустными листьями. Сверху также положите несколько капустных листьев. Залейте голубцы водой так, чтобы она их покрыла, и поставьте на огонь. Добавьте лавровый лист и томите 30 минут.

Затем аккуратно выложите голубцы из кастрюли в форму для запекания или противень. Залейте их томатной заправкой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Можете сразу залить голубцы в кастрюле томатным соусом и готовить их в ней.

Есть несколько способов улучшить вкус этого блюда и разнообразить процесс приготовления.

Обжаривайте голубцы перед тушением или запеканием. Это поможет запустить процесс карамелизации и придать голубцам золотистую корочку и насыщенный аромат.

Добавляйте в фарш разные виды мяса, например, свинину и говядину или курицу и индейку.

Приготовьте вкусную заливку для голубцов. Например, томатно-сметанную, сырную или сметанно-чесночную. Заливка поможет сделать голубцы сочными и ароматными.

Украшайте готовые голубцы зеленью, помидорами или сыром. Это добавит блюду яркости и свежести.

Также вы можете приготовить из мясного фарша вкусный мясной рулет с вареными яйцами. Отличный способ использовать яйца, которые остались от Пасхи.