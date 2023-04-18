Смачно, як у бабусі. Рецепт ідеальних голубців

М'ясний фарш з рисом, загорнутий у капустяне листя і тушкований у соусі – це чудове поєднання продуктів для вечері.

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Голубці — це традиційне блюдо багатьох народів, яке складається з м'ясного фаршу з рисом, загорнутого в капустяний лист. Голубці можна тушкувати або запікати в різних соусах, додавати різні спеції та приправи. Сьогодні Фокус пропонує вам оригінальний рецепт голубців із томатною заправкою та сметаною. Ці голубці виходять дуже соковитими, ароматними та смачними.

Єдиний відступ від класичного рецепта: спробуйте використати не білокачанну капусту, а савойську. Її листя м'якше, а готове блюдо набуває приємного горіхового аромату і присмаку.

Ідеальні голубці

Інгредієнти:

300 г свинячого фаршу;

100 г рису;

три цибулини;

одна морква;

одна капустина;

200 мл томатного соку;

200 г сметани;

олія, сіль, перець чорний мелений, лавровий лист.

Відваріть рис до напівготовності у підсоленій воді та злийте зайву рідину. Натріть моркву на великій тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте дві третини цибулі та всю моркву на сковороді з олією до м'якості. Цибулю, що залишилася, використовуйте для томатної заправки.

Змішайте фарш із рисом, додайте сіль та перець до свого смаку. Додайте пасеровану цибулю та моркву і добре перемішайте до однорідності.

У капусті виріжте качан і опустіть її в киплячу воду на кілька хвилин, щоб листя стало м'яким і легко відокремлювалися. Виймайте по одному листу і загортайте фарш. Зайве можна відрізати.

Приготуйте томатну заправку: обсмажте цибулю, що залишилася, на сковороді з рослинною олією, потім додайте томатний сік і прокип'ятіть його 5 хвилин. За бажанням можна додати цукор, сіль та перець для більш насиченого смаку.

Складіть готові голубці в каструлю, що підходить за розміром, попередньо застелявши дно капустяним листям. Зверху також покладіть кілька капустяних листків. Залийте голубці водою так, щоб вона їх покрила повністю, і поставте на вогонь. Додайте лавровий лист і томіть 30 хвилин.

Потім обережно викладіть голубці з каструлі у форму для запікання або деко. Залийте їх томатною заправкою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин. Можете одразу залити голубці в каструлі томатним соусом і готувати їх у ній.

Є кілька способів покращити смак цієї страви та урізноманітнити процес приготування.

Обсмажуйте голубці перед тушкуванням або запіканням. Це допоможе запустити процес карамелізації та надасть голубцям золотисту скоринку та насичений аромат.

Додайте у фарш різні види м'яса, наприклад, свинину та яловичину або курку та індичку.

Приготуйте смачну заливку для голубців. Наприклад, томатно-сметанну, сирну чи сметано-часникову. Заливка допоможе зробити голубці соковитими та ароматними.

Прикрашайте готові голубці зеленню, помідорами або сиром. Це додасть страві яскравості та свіжості.

Також ви можете приготувати з м'ясного фаршу смачний рулет з вареними яйцями. Відмінний спосіб використовувати яйця, які залишилися від Великодня.