Вкусные и сочные. Рецепт котлет из индейки
Котлеты из индюшатины получаются сочными и ароматными.
Котлеты из индейки — это отличный способ приготовить нежное и диетическое мясо птицы. Котлеты получаются сочными и ароматными, если в фарш добавить немного овощей, сметаны и специй. Это блюдо подойдет для обеда или ужина, а также для детского и постного стола.
Фокус расскажет, как приготовить котлеты из индейки. Главное, не используйте только филе, тогда котлеты получатся суховатыми.
Котлеты из индейки
Ингредиенты:
- 500 г фарша из индейки;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 50 г овсяных хлопьев;
- 100 мл молока;
- соль и перец по вкусу;
- мука для панировки;
- растительное масло для жарки.
Морковь и лук очистите и натрите на терке. Лук можно измельчить в блендере. Овсяные хлопья залейте молоком и оставьте на 10 минут, чтобы размякли.
В большой миске смешайте фарш, овощи, овсяные хлопья, соль и перец. Хорошо вымесите массу руками или ложкой.
Сформируйте из фарша небольшие котлеты и обваляйте их в муке со всех сторон.
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты по 5-7 минут с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.
Готовые котлеты выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими или холодными с любым гарниром или соусом. Также вы можете сложить их в кастрюлю, залить бульоном, или водой и потушить около десяти минут. В соус можно добавить томатный сок, грибы, или овощи по вашему вкусу.
Также из индейки вы можете приготовить блюдо, напоминающее сациви – традиционное угощение грузинской кухни.