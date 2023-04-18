Вкусные и сочные. Рецепт котлет из индейки

Котлеты из индюшатины получаются сочными и ароматными.

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Котлеты из индейки — это отличный способ приготовить нежное и диетическое мясо птицы. Котлеты получаются сочными и ароматными, если в фарш добавить немного овощей, сметаны и специй. Это блюдо подойдет для обеда или ужина, а также для детского и постного стола.

Фокус расскажет, как приготовить котлеты из индейки. Главное, не используйте только филе, тогда котлеты получатся суховатыми.

Котлеты из индейки

Ингредиенты:

500 г фарша из индейки;

1 морковь;

1 луковица;

50 г овсяных хлопьев;

100 мл молока;

соль и перец по вкусу;

мука для панировки;

растительное масло для жарки.

Морковь и лук очистите и натрите на терке. Лук можно измельчить в блендере. Овсяные хлопья залейте молоком и оставьте на 10 минут, чтобы размякли.

В большой миске смешайте фарш, овощи, овсяные хлопья, соль и перец. Хорошо вымесите массу руками или ложкой.

Сформируйте из фарша небольшие котлеты и обваляйте их в муке со всех сторон.

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты по 5-7 минут с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.

Готовые котлеты выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими или холодными с любым гарниром или соусом. Также вы можете сложить их в кастрюлю, залить бульоном, или водой и потушить около десяти минут. В соус можно добавить томатный сок, грибы, или овощи по вашему вкусу.

Также из индейки вы можете приготовить блюдо, напоминающее сациви – традиционное угощение грузинской кухни.