Смачні та соковиті. Рецепт котлет з індички

Котлети з індички виходять соковитими та ароматними.

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Котлети з індички — це чудовий спосіб приготувати ніжне та дієтичне м'ясо птиці. Котлети виходять соковитими та ароматними, якщо у фарш додати трохи овочів, сметани та спецій. Ця страва підійде для обіду або вечері, а також для дитячого та пісного столу.

Фокус розповість, як приготувати котлети з індички. Головне, не використовуйте тільки філе, тоді котлети вийдуть сухими.

Котлети з індички

Інгредієнти:

500 г фаршу з індички;

1 морква;

1 цибулина;

50 г вівсяних пластівців;

100 мл молока;

сіль та перець до свого смаку;

борошно для панірування;

олія для смаження.

Моркву та цибулю очистить і натріть на тертці. Цибулю можна подрібнити в блендері. Вівсяні пластівці залийте молоком і залиште на 10 хвилин, щоб розм'якли.

У великій мисці змішайте фарш, овочі, вівсяні пластівці, сіль та перець. Добре вимісити масу руками або ложкою.

Сформуйте з фаршу невеликі котлети та обваляйте їх у борошні з усіх боків.

Розігрійте олію у сковороді на середньому вогні. Обсмажуйте котлети по 5-7 хвилин з кожного боку, доки з'явиться золотиста скоринка.

Готові котлети викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими чи холодними з будь-яким гарніром, чи соусом. Також ви можете скласти їх у каструлю, залити бульйоном або водою і тушкувати близько десяти хвилин. У соус можна додати томатний сік, гриби, або овочі на ваш смак.

Також з індички ви можете приготувати страву, що нагадує сациві – традиційне частування грузинської кухні.