Шоколадный пирог почти без калорий: и сладкий и на боках не откладывается

В этом замечательном шоколадном пироге всего 98 калорий на порцию, так что его смело могут готовить все, кто сидит на диете или занимается фитнесом.

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Шоколадный пирог — это один из самых популярных и любимых десертов в мире. Но, к сожалению, он также один из самых калорийных и жирных. Средний кусочек шоколадного пирога с глазурью может содержать до 500 калорий и 25 граммов жира.

Но не отчаивайтесь! Фокус поделится с вами удивительным рецептом практически безкалорийного шоколадного пирога, который понравится всем.

Шоколадный пирог почти без калорий

Ингредиенты:

1 стакан (320 грамм) меда или 2 стакана (375 грамм) кокосового сахара или 2 стакана (400 грамм) обычного сахара

3/4 стакана (210 грамм) цельнозерновой спельты, цельнозерновой пшеницы, белой цельнозерновой пшеницы, пшеничной муки или 1 3/4 стакана (236 грамм) безглютеновой муки для безглютенового варианта

3/4 стакана (75 грамм) какао-порошка

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки соли

1 стакан (240 мл) яблочного пюре

1/4 стакана (60 мл) уксуса

1/4 стакана (60 мл) растительного масла

2 чайные ложки ванильного экстракта

2 яйца или чиа-яйца (для веганского варианта)

Ингредиенты для шоколадной глазури из авокадо:

2 спелых авокадо

1/2 стакана (120 мл) агавиного нектара или другого жидкого подсластителя

1/4 стакана (25 грамм) какао-порошка

1/4 чайной ложки соли

1 чайная ложка ванильного экстракта

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или бумагой для выпечки. В большой миске смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль.

В другой миске взбейте мед или сахар, яблочное пюре, уксус, масло, ванильный экстракт и яйца или чиа-яйца. Добавьте сухие ингредиенты и хорошо перемешайте.

Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте лопаткой. Выпекайте около 25-35 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Осторожно выньте пирог из духовки и оставьте его остывать на решетке.

Пока пирог остывает, приготовьте шоколадную глазурь из авокадо. Для этого очистите авокадо от кожуры и косточек и положите их в блендер или кухонный комбайн. Добавьте агавиного нектара или другого подсластителя, какао-порошка, соли и ванильного экстракта. Смешивайте до гладкости и однородности.

Когда пирог полностью остынет, разрежьте его на две равные части. Положите одну часть на блюдо для подачи и намажьте половину глазури поверх нее. Накройте другой частью пирога и намажьте оставшуюся глазурь сверху. При желании можете посыпать пирог измельченными орехами или кокосовой стружкой.

Нарежьте пирог на порции и наслаждайтесь вкусом не думая о калориях!

А еще вы можете приготовить вкусный и полезный суп с сыром и брокколи.