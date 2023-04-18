Шоколадний пиріг майже без калорій: і солодкий, і на боках не відкладається

У цьому чудовому шоколадному пирозі всього 98 калорій на порцію, тому його сміливо можуть готувати всі, хто сидить на дієті або займається фітнесом.

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Шоколадний пиріг — це один із найпопулярніших і найулюбленіших десертів у світі. Але, на жаль, він також один із найбільш калорійних та жирних. Середній шматочок шоколадного пирога з глазур'ю може містити до 500 калорій та 25 грамів жиру.

Але не впадайте у відчай! Фокус поділиться з вами дивовижним рецептом практично безкалорійного шоколадного пирога, який сподобається всім.

Шоколадний пиріг майже без калорій

Інгредієнти:

1 склянка (320 грамів) меду або 2 склянки (375 грамів) кокосового цукру або 2 склянки (400 грамів) звичайного цукру

3/4 склянки (210 грамів) цілозернової спельти, цілозернової пшениці, білої цілозернової пшениці, пшеничного борошна або 1 3/4 склянки (236 грамів) безглютенового борошна для безглютенового варіанта

3/4 склянки (75 грамів) какао-порошку

1/2 чайної ложки розпушувача

1/4 чайної ложки солі

1 склянка (240 мл) яблучного пюре

1/4 склянки (60 мл) оцту

1/4 склянки (60 мл) рослинної олії

2 чайні ложки ванільного екстракту

2 яйця або чіа-яйця (для веганського варіанта)

Інгредієнти для шоколадної глазурі з авокадо:

2 стиглих авокадо

1/2 склянки (120 мл) агавиного нектару або іншого рідкого підсолоджувача

1/4 склянки (25 грамів) какао-порошку

1/4 чайної ложки солі

1 чайна ложка ванільного екстракту

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть форму для випікання олією або папером для випікання. У великій мисці змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач та сіль.

В іншій мисці збийте мед або цукор, яблучне пюре, оцет, олію, ванільний екстракт і яйця чи чіа-яйця. Додайте сухі інгредієнти та добре перемішайте.

Вилийте тісто у підготовлену форму та розрівняйте лопаткою. Випікайте близько 25-35 хвилин або доки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою. Обережно вийміть пиріг із духовки та залиште його остигати на решітці.

Поки пиріг остигає, приготуйте шоколадну глазур з авокадо. Для цього очистить авокадо від шкірки та кісточок і покладіть їх у блендер чи кухонний комбайн. Додайте агавиного нектару або іншого підсолоджувача, какао-порошку, солі та ванільного екстракту. Змішуйте до гладкості та однорідності.

Коли пиріг повністю охолоне, розріжте його на дві рівні частини. Покладіть одну частину на блюдо для подачі та намажте половину глазурі поверх неї. Накрийте іншою частиною пирога і намажте глазур, що залишилася зверху. За бажання можете посипати пиріг подрібненими горіхами або кокосовою стружкою.

Наріжте пиріг на порції та насолоджуйтесь смаком, не думаючи про калорії!

А ще ви можете приготувати смачний і корисний суп із сиром та броколі.