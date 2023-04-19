Если куличи приелись. Рецепт изумительного десерта из зачерствевшей пасхальной выпечки
Блюдо получается мягким, вкусным и буквально тает во рту.
Украинские хозяйки на Пасху пекут куличей столько, чтобі хватило и семье, и на гостинцы, поэтому неудивительно, что после праздников их доедают еще минимум неделю. Если вы устали от традиционного вкуса выпечки, предлагаем сделать на основе кулича совершенно новое и интересное сладкое блюдо по рецепту известного кулинарного блогера Валерии Велигуры.
Запеченный пасхальный кулич с яблоками
Ингредиенты:
- кулич – 400 гр (лучше уже немного черствого);
- яйца – 2 шт;
- сахар – 80 гр;
- щепотка соли;
- кукурузный крахмал – 10 гр;
- молоко или сливки (10%) – 400 мл;
- сливочное масло – 50 гр;
- ванильный сахар или другой ароматизатор – 1 ч. л;
- цедра одного апельсина;
- апельсиновый сок – 2 ст. л;
- большое яблоко – 1 шт;
- сахар, корица, сливочное масло, цедра апельсина, миндальные хлопья – по желанию.
Способ приготовления:
Сначала делаем крем. Яйца взбить с сахаром, солью и крахмалом, добавить молоко или сливки и варить до легкого загустения. Выключить огонь, добавить сливочное масло, ароматизатор, цедру и сок апельсина, перемешать и дать остыть.
С кулича срезать верхушку, разрезать пополам и нарезать ломтиками толщиной примерно 8 мм. Яблоко нарезать тонкими слайсами.
Каждый кусочек кулича окунуть в крем и выложить в форму, перемежая яблоками. Сверху посыпать сахаром, корицей, цедрой апельсина, миндальными хлопьями и добавить сливочное масло. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.
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