Если куличи приелись. Рецепт изумительного десерта из зачерствевшей пасхальной выпечки

Блюдо получается мягким, вкусным и буквально тает во рту.

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Украинские хозяйки на Пасху пекут куличей столько, чтобі хватило и семье, и на гостинцы, поэтому неудивительно, что после праздников их доедают еще минимум неделю. Если вы устали от традиционного вкуса выпечки, предлагаем сделать на основе кулича совершенно новое и интересное сладкое блюдо по рецепту известного кулинарного блогера Валерии Велигуры.

Запеченный пасхальный кулич с яблоками

Ингредиенты:

кулич – 400 гр (лучше уже немного черствого);

яйца – 2 шт;

сахар – 80 гр;

щепотка соли;

кукурузный крахмал – 10 гр;

молоко или сливки (10%) – 400 мл;

сливочное масло – 50 гр;

ванильный сахар или другой ароматизатор – 1 ч. л;

цедра одного апельсина;

апельсиновый сок – 2 ст. л;

большое яблоко – 1 шт;

сахар, корица, сливочное масло, цедра апельсина, миндальные хлопья – по желанию.

Способ приготовления:

Сначала делаем крем. Яйца взбить с сахаром, солью и крахмалом, добавить молоко или сливки и варить до легкого загустения. Выключить огонь, добавить сливочное масло, ароматизатор, цедру и сок апельсина, перемешать и дать остыть.

С кулича срезать верхушку, разрезать пополам и нарезать ломтиками толщиной примерно 8 мм. Яблоко нарезать тонкими слайсами.

Каждый кусочек кулича окунуть в крем и выложить в форму, перемежая яблоками. Сверху посыпать сахаром, корицей, цедрой апельсина, миндальными хлопьями и добавить сливочное масло. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.

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