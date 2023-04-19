Якщо паски набридли. Рецепт дивовижного десерту із зачерствілої великодньої випічки

Страва виходить м'якою, смачною і буквально тане в роті.

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Українські господині на Великдень печуть пасок стільки, щоб вистачило і сім'ї, і на гостинці, тому не дивно, що після свят їх доїдають ще мінімум тиждень. Якщо ви втомилися від традиційного смаку випічки, пропонуємо зробити на основі паски абсолютно нову та цікаву солодку страву за рецептом відомої кулінарної блогерки Валерії Велігури.

Запечена паска з яблуками

Інгредієнти:

паска – 400 г (краще вже трохи черства);

яйця – 2 шт.;

цукор – 80 г;

дрібка солі;

кукурудзяний крохмаль – 10 г;

молоко чи вершки (10%) – 400 мл;

вершкове масло – 50 г;

ванільний цукор чи інший ароматизатор – 1 ч. л;

цедра одного апельсина;

апельсиновий сік – 2 ст. л;

велике яблуко – 1 шт;

цукор, кориця, вершкове масло, цедра апельсина, мигдальні пластівці – за бажанням.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо крем. Яйця збити з цукром, сіллю і крохмалем, додати молоко або вершки і варити до легкого загусання. Вимкнути вогонь, додати вершкове масло, ароматизатор, цедру та сік апельсина, перемішати і дати охолонути.

З паски зрізати верхівку, розрізати навпіл і нарізати скибочками завтовшки приблизно 8 мм. Яблуко нарізати тонкими слайсами.

Кожен шматочок паски занурити в крем і викласти у форму, перемежовуючи яблуками. Зверху посипати цукром, корицею, цедрою апельсина, мигдальними пластівцями та додати вершкове масло. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидку піцу лише за 15 хвилин.