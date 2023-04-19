Капустные рулеты с фаршем и грибами: очень просто, быстро и вкусно
Это блюдо можно приготовить с любым фаршем на ваш выбор: куриным, свиным или говяжьим. В любом случае капустный рулет будет восхитительным.
Начался сезон молодой капусты, и у хозяюшек остро встал вопрос: что же из нее приготовить? Фокус подскажет вам простой и быстрый рецепт капустных рулетов с фаршем на ваш выбор, в которой вы можете добавить грибную начинку для пикантности.
Вы можете использовать любые грибы по вашему вкусу: шампиньоны, белые, лисички, опята или вешенки. Также вы можете добавить в начинку лук, чеснок, зелень и специи. Для запекания рулетов мы будем использовать томатный соус, который придаст им сочность и кисло-сладкий вкус.
Капустные рулеты с фаршем и грибами
Ингредиенты:
- 1 кочан молодой капусты
- 500 г фарша из свинины, говядины или курицы
- 200 г грибов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- соль, перец, паприка по вкусу
- 500 мл томатного соуса
- 100 мл воды
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. уксуса
- зелень для украшения
Прежде всего, отварите капустные листья до мягкости в большом количестве подсоленной воды, обрежьте толстые жилки. Нарежьте грибы и лук мелкими кубиками, чеснок измельчите или пропустите через пресс.
В сковороде на среднем огне обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и грибы и жарьте еще 10 минут помешивая. Посолите и поперчите по вкусу.
В большой миске смешайте фарш с солью, перцем и паприкой. На каждый лист капусты положите немного фарша и грибной начинки. Сформируйте рулеты и уложите их в противень или форму для запекания.
В небольшой кастрюле смешайте томатный соус, воду, сахар и уксус. Доведите до кипения и варите на слабом огне 5 минут помешивая.
Залейте рулеты томатным соусом и запекайте в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 40 минут или до готовности фарша.
Подавайте капустные рулеты с фаршем и грибами горячими или теплыми, посыпав зеленью. Приятного аппетита!
Кроме рулетов из капусты вы можете попробовать свои силы в приготовлении супа из плавленых сырков и картофеля.