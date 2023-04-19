Капустные рулеты с фаршем и грибами: очень просто, быстро и вкусно

Это блюдо можно приготовить с любым фаршем на ваш выбор: куриным, свиным или говяжьим. В любом случае капустный рулет будет восхитительным.

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Начался сезон молодой капусты, и у хозяюшек остро встал вопрос: что же из нее приготовить? Фокус подскажет вам простой и быстрый рецепт капустных рулетов с фаршем на ваш выбор, в которой вы можете добавить грибную начинку для пикантности.

Вы можете использовать любые грибы по вашему вкусу: шампиньоны, белые, лисички, опята или вешенки. Также вы можете добавить в начинку лук, чеснок, зелень и специи. Для запекания рулетов мы будем использовать томатный соус, который придаст им сочность и кисло-сладкий вкус.

Капустные рулеты с фаршем и грибами

Ингредиенты:

1 кочан молодой капусты

500 г фарша из свинины, говядины или курицы

200 г грибов

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

соль, перец, паприка по вкусу

500 мл томатного соуса

100 мл воды

2 ст. л. сахара

1 ст. л. уксуса

зелень для украшения

Прежде всего, отварите капустные листья до мягкости в большом количестве подсоленной воды, обрежьте толстые жилки. Нарежьте грибы и лук мелкими кубиками, чеснок измельчите или пропустите через пресс.

В сковороде на среднем огне обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и грибы и жарьте еще 10 минут помешивая. Посолите и поперчите по вкусу.

В большой миске смешайте фарш с солью, перцем и паприкой. На каждый лист капусты положите немного фарша и грибной начинки. Сформируйте рулеты и уложите их в противень или форму для запекания.

В небольшой кастрюле смешайте томатный соус, воду, сахар и уксус. Доведите до кипения и варите на слабом огне 5 минут помешивая.

Залейте рулеты томатным соусом и запекайте в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 40 минут или до готовности фарша.

Подавайте капустные рулеты с фаршем и грибами горячими или теплыми, посыпав зеленью. Приятного аппетита!

Кроме рулетов из капусты вы можете попробовать свои силы в приготовлении супа из плавленых сырков и картофеля.