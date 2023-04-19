Капустяні рулети з фаршем та грибами: дуже просто, швидко та смачно

Цю страву можна приготувати з будь-яким фаршем на ваш вибір: курячим, свинячим або яловичим. У будь-якому випадку капустяний рулет буде чудовим.

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Почався сезон молодої капусти, і перед господинями гостро постало питання: що ж із неї приготувати? Фокус підкаже вам простий і швидкий рецепт капустяних рулетів із фаршем на ваш вибір, в який ви можете додати грибну начинку для пікантності.

Ви можете використовувати будь-які гриби на ваш смак: печериці, білі, лисички, опеньки або гливи. Також ви можете додати в начинку цибулю, часник, зелень та спеції. Для запікання рулетів ми будемо використовувати томатний соус, який додасть їм соковитості та кисло-солодкого смаку.

Капустяні рулети з фаршем та грибами

Інгредієнти:

1 качан молодої капусти

500 г фаршу зі свинини, яловичини чи курки

200 г грибів

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 ст. л. рослинної олії

сіль, перець, паприка на смак

500 мл томатного соусу

100 мл води

2 ст. л. цукру

1 ст. л. оцту

зелень для прикраси

Насамперед відваріть капустяне листя до м'якості у великій кількості підсоленої води, обріжте товсті жилки. Наріжте гриби та цибулю дрібними кубиками, часник подрібніть або пропустіть через прес.

У сковороді на середньому вогні обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте часник та гриби та смажте ще 10 хвилин помішуючи. Посоліть і поперчіть на свій смак.

У великій мисці змішайте фарш із сіллю, перцем та паприкою. На кожен лист капусти покладіть трохи фаршу та грибної начинки. Сформуйте рулети та покладіть їх у лист або форму для запікання.

У невеликій каструлі змішайте томатний соус, воду, цукор та оцет. Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні 5 хвилин помішуючи.

Залийте рулети томатним соусом і запікайте в духовці попередньо розігрітої до 180 градусів, близько 40 хвилин або до готовності фаршу.

Подавайте капустяні рулети з фаршем та грибами гарячими або теплими, посипавши зеленню. Смачного!

Крім рулетів з капусти ви можете спробувати свої сили у приготуванні супу з плавлених сирків та картоплі.