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Капустяні рулети з фаршем та грибами: дуже просто, швидко та смачно

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Фото: Соцмережі | Капустяні рулети — просто, смачно та корисно.

Цю страву можна приготувати з будь-яким фаршем на ваш вибір: курячим, свинячим або яловичим. У будь-якому випадку капустяний рулет буде чудовим.

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Почався сезон молодої капусти, і перед господинями гостро постало питання: що ж із неї приготувати? Фокус підкаже вам простий і швидкий рецепт капустяних рулетів із фаршем на ваш вибір, в який ви можете додати грибну начинку для пікантності.

Ви можете використовувати будь-які гриби на ваш смак: печериці, білі, лисички, опеньки або гливи. Також ви можете додати в начинку цибулю, часник, зелень та спеції. Для запікання рулетів ми будемо використовувати томатний соус, який додасть їм соковитості та кисло-солодкого смаку.

Капустяні рулети з фаршем та грибами

Інгредієнти:

  • 1 качан молодої капусти
  • 500 г фаршу зі свинини, яловичини чи курки
  • 200 г грибів
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • сіль, перець, паприка на смак
  • 500 мл томатного соусу
  • 100 мл води
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. оцту
  • зелень для прикраси

Насамперед відваріть капустяне листя до м'якості у великій кількості підсоленої води, обріжте товсті жилки. Наріжте гриби та цибулю дрібними кубиками, часник подрібніть або пропустіть через прес.

У сковороді на середньому вогні обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте часник та гриби та смажте ще 10 хвилин помішуючи. Посоліть і поперчіть на свій смак.

У великій мисці змішайте фарш із сіллю, перцем та паприкою. На кожен лист капусти покладіть трохи фаршу та грибної начинки. Сформуйте рулети та покладіть їх у лист або форму для запікання.

У невеликій каструлі змішайте томатний соус, воду, цукор та оцет. Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні 5 хвилин помішуючи.

Залийте рулети томатним соусом і запікайте в духовці попередньо розігрітої до 180 градусів, близько 40 хвилин або до готовності фаршу.

Подавайте капустяні рулети з фаршем та грибами гарячими або теплими, посипавши зеленню. Смачного!

Крім рулетів з капусти ви можете спробувати свої сили у приготуванні супу з плавлених сирків та картоплі.