Капустяні рулети з фаршем та грибами: дуже просто, швидко та смачно
Цю страву можна приготувати з будь-яким фаршем на ваш вибір: курячим, свинячим або яловичим. У будь-якому випадку капустяний рулет буде чудовим.
Почався сезон молодої капусти, і перед господинями гостро постало питання: що ж із неї приготувати? Фокус підкаже вам простий і швидкий рецепт капустяних рулетів із фаршем на ваш вибір, в який ви можете додати грибну начинку для пікантності.
Ви можете використовувати будь-які гриби на ваш смак: печериці, білі, лисички, опеньки або гливи. Також ви можете додати в начинку цибулю, часник, зелень та спеції. Для запікання рулетів ми будемо використовувати томатний соус, який додасть їм соковитості та кисло-солодкого смаку.
Капустяні рулети з фаршем та грибами
Інгредієнти:
- 1 качан молодої капусти
- 500 г фаршу зі свинини, яловичини чи курки
- 200 г грибів
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. рослинної олії
- сіль, перець, паприка на смак
- 500 мл томатного соусу
- 100 мл води
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. оцту
- зелень для прикраси
Насамперед відваріть капустяне листя до м'якості у великій кількості підсоленої води, обріжте товсті жилки. Наріжте гриби та цибулю дрібними кубиками, часник подрібніть або пропустіть через прес.
У сковороді на середньому вогні обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте часник та гриби та смажте ще 10 хвилин помішуючи. Посоліть і поперчіть на свій смак.
У великій мисці змішайте фарш із сіллю, перцем та паприкою. На кожен лист капусти покладіть трохи фаршу та грибної начинки. Сформуйте рулети та покладіть їх у лист або форму для запікання.
У невеликій каструлі змішайте томатний соус, воду, цукор та оцет. Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні 5 хвилин помішуючи.
Залийте рулети томатним соусом і запікайте в духовці попередньо розігрітої до 180 градусів, близько 40 хвилин або до готовності фаршу.
Подавайте капустяні рулети з фаршем та грибами гарячими або теплими, посипавши зеленню. Смачного!
Крім рулетів з капусти ви можете спробувати свої сили у приготуванні супу з плавлених сирків та картоплі.