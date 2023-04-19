Весеннее меню. Рецепт диетической запеканки из творога с изюмом

Это очень полезное и вкусное блюдо, которое просто приготовить.

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Творог можно есть, как он есть, а можно приготовить из него отличную запеканку. Это простой и низкокалорийный десерт, который подойдет для людей, занимающихся спортом или соблюдающих правильное питание. Творог содержит много белка и кальция, а изюм добавляет сладости и витаминов. Запеканка получается нежной, ароматной и сытной.

Вместо изюма вы можете взять любые сухофрукты, или цукаты, которые вам нравятся, добавить черный шоколад, ваниль, или мед вместо сахара. Также сахар можно заменить стевией, или сиропом из топинамбура. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Запеканка из творога

Ингредиенты:

творог (обезжиренный) 200 г;

цельнозерновая пшеничная мука 40 г;

изюм 30 г;

два яйца;

соль, сахар;

сода и сок лимона по 0,5 ч. л.

Взбейте творог, яйца, соль и сахар с помощью блендера или миксера.

Добавьте муку и соду, сбрызнутую лимонным соком. Все хорошо перемешайте.

Промойте изюм и выложите в творожную массу. Еще раз перемешайте и оставьте на 20 минут.

Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов.

Смажьте форму для выпечки растительным маслом или покройте ее пергаментной бумагой.

Выложите творожную массу в форму и разровняйте ее. Поставьте форму в духовку и выпекайте запеканку 30-40 минут до золотистой корочки. Выньте запеканку из духовки и дайте ей немного остыть.

Также вы можете приготовить из творога и шоколада вкуснейшее суфле. Этот десерт просто приготовить и он точно вам понравится.