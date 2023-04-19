Весняне меню. Рецепт дієтичної запіканки з сиру та родзинок

Це дуже корисна і смачна страва, яку просто приготувати.

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Сир можна їсти так, як він є, а можна приготувати з нього чудову запіканку. Це простий і низькокалорійний десерт, який підійде для людей, які займаються спортом або дотримуються режиму правильного харчування. Сир містить багато білка та кальцію, а родзинки додають солодкого смаку та вітамінів. Запіканка виходить ніжною, ароматною та ситною.

Замість родзинок ви можете взяти будь-які сухофрукти або цукати, які вам подобаються, додати чорний шоколад, ваніль, або мед замість цукру. Також цукор можна замінити стевією, або сиропом із топінамбура. Фокус розкаже, як її приготувати.

Запіканка з сиру

Інгредієнти:

сир (знежирений) 200 г;

цільнозернове пшеничне борошно 40 г;

родзинки 30 г;

два яйця;

сіль, цукор;

сода та сік лимона по 0,5 ч. л.

Збийте сир, яйця, сіль та цукор за допомогою блендера або міксера.

Додайте борошно та соду, збризкану лимонним соком. Все добре перемішайте.

Промийте родзинки та викладіть у сирну масу. Ще раз перемішайте та залиште на 20 хвилин.

Увімкніть духовку та розігрійте її до 180 градусів.

Змастіть форму для випікання олією або покрийте її пергаментним папером.

Викладіть сирну масу у форму та розрівняйте її. Поставте форму в духовку і випікайте запіканку 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Вийміть з духовки і дайте їй трохи охолонути.

Також ви можете приготувати з сиру та шоколаду найсмачніше суфле. Цей десерт просто приготувати, і він точно вам сподобається.