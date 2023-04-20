Банановый крем-эклер: десерт для тех, кто следит за фигурой

В этом десерте всего 200 калорий на порцию, так что позволить его съесть может любой, кто ответственно относится к собственному весу и не любит переедать.

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Эклер — это традиционный французский десерт из пышного заварного теста с кремовой начинкой и глазурью. Существует множество вариантов эклеров с разными видами крема и глазури, но один из самых вкусных и необычных — это банановый крем-эклер, рецепт которого вам подскажет Фокус.

Банановый крем-эклер низкокалорийный и он наверняка порадует любителей легких десертов.

Банановый крем-эклер

Ингредиенты десерта

Для заварного теста:

1 стакан воды,

1/2 стакана сливочного масла,

1/4 стакана сахара,

1/2 чайной ложки соли,

1 стакан муки,

4 яйца.

Для бананового крема:

2 спелых банана,

100 грамм сахара,

1 столовая ложка лимонного сока,

4 столовые ложки крахмала,

300 миллилитров молока,

150 миллилитров сливок,

2 чайные ложки ванильной пасты или экстракта.

Для глазури:

200 грамм белого шоколада,

банановые чипсы и золотая пыль для украшения (по желанию).

Начните с приготовления заварного теста. Для этого в большой кастрюле доведите до кипения воду с маслом, сахаром и солью. Снимите с огня и всыпьте муку, быстро перемешивая деревянной ложкой до образования однородной массы. Верните на огонь и продолжайте варить на среднем огне, помешивая, пока тесто не отстанет от стенок кастрюли и не будет блестеть. Переложите тесто в большую миску и оставьте остывать на 5 минут.

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. Наметьте на ней линии длиной около 9 сантиметров для формирования эклеров. Взбейте яйца в отдельной миске и постепенно добавляйте их в остывшее тесто, хорошо перемешивая.

Переложите тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром около 1,5 сантиметра. Выдавливайте тесто на противень, следуя намеченным линиям. Поставьте противень в духовку, и выпекайте эклеры в течение 25-30 минут или до золотистого цвета.

Поменяйте противни местами за последние 5 минут. Эклеры должны быть хрустящими и полыми внутри. Вы можете проверить это, разрезав один эклер и убедившись, что внутри нет сырого теста. Если есть, продолжайте выпекать еще несколько минут.

Выньте эклеры из духовки и оставьте остывать полностью. Можно приготовить заранее — храните в герметичном контейнере и подогрейте в духовке на 5-10 минут перед начинкой.

Теперь приготовьте банановый крем. Для этого измельчите бананы, сахар и лимонный сок в блендере до однородного пюре. Перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне, помешивая, пока оно не загустеет.

Разведите крахмал в 2-3 столовых ложках молока до гладкой консистенции, затем добавьте оставшееся молоко, сливки и ванильную пасту или экстракт и хорошо перемешайте. Влейте смесь из молока и крахмала в банановое пюре и продолжайте готовить на огне, взбивая венчиком, пока крем не станет очень густым и гладким.

Наконец, приготовьте глазурь. Для этого растопите белый шоколад на водяной бане или в микроволновке, помешивая время от времени. Разрежьте эклеры пополам и выложите нижние половинки на поднос.

Наполните кондитерский мешок с насадкой-звездочкой банановым кремом и выдавливайте его на нижние половинки эклеров. Накройте верхними половинками и полейте сверху растопленным шоколадом. По желанию украсьте банановыми чипсами и золотой пылью. Поставьте эклеры в холодильник на 2 часа, чтобы застыли.

Ваш банановый крем-эклер готов! Наслаждайтесь этим изысканным десертом.

А еще вы можете приготовить другой прекрасный десерт — творожный чизкейк с апельсиновым желе без выпечки.