Банановий крем-еклер: десерт для тих, хто стежить за фігурою

У цьому десерті всього 200 калорій на порцію, тому дозволити його з'їсти може той, хто відповідально ставиться до власної ваги та не любить переїдати.

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Еклер — це традиційний французький десерт з пишного заварного тіста з кремовою начинкою та глазур'ю. Існує безліч варіантів еклерів з різними видами крему та глазурі, але один із найсмачніших і незвичайних – це банановий крем-еклер, рецепт якого вам підкаже Фокус.

Банановий крем-еклер низькокалорійний і він, напевно, порадує любителів легких десертів.

Банановий крем-еклер

Інгредієнти десерту

Для заварного тіста:

1 склянка води,

1/2 склянки вершкового масла,

1/4 склянки цукру,

1/2 чайної ложки солі,

1 склянка борошна,

4 яйця.

Для бананового крему:

2 стиглих банани,

100 грамів цукру,

1 столова ложка лимонного соку,

4 столові ложки крохмалю,

300 мілілітрів молока,

150 мілілітрів вершків,

2 чайні ложки ванільної пасти чи екстракту.

Для глазурі:

200 г білого шоколаду,

бананові чипси та золотий пил для прикраси (за бажанням).

Почніть із приготування заварного тіста. Для цього у великій каструлі доведіть до кипіння воду з олією, цукром та сіллю. Зніміть з вогню і всипте борошно швидко перемішуючи дерев'яною ложкою до утворення однорідної маси. Поверніть на вогонь і варіть на середньому вогні, помішуючи, поки тісто не відстане від стінок каструлі та не буде блищати. Перекладіть тісто у велику миску і залиште остигати на 5 хвилин.

Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів і застеліть лист пергаментним папером. Намітьте на ній лінії завдовжки близько 9 сантиметрів для формування еклерів. Збийте яйця в окремій мисці та поступово додавайте їх в тісто, що охололо, добре перемішуючи.

Перекладіть тісто в кондитерський мішок із круглою насадкою діаметром близько 1,5 сантиметра. Видавлюйте тісто на лист, слідуючи наміченим лініям. Поставте деко в духовку і випікайте еклери протягом 25-30 хвилин або до золотистого кольору.

Поміняйте листи місцями за останні 5 хвилин. Еклери повинні бути хрусткими та порожніми всередині. Ви можете перевірити це, розрізавши один еклер і переконавшись, що всередині немає сирого тіста. Якщо їсти, продовжуйте випікати ще кілька хвилин.

Вийміть еклери з духовки та залиште повністю остигати. Можна приготувати заздалегідь – зберігайте у герметичному контейнері та підігрійте у духовці на 5-10 хвилин перед начинкою.

Тепер приготуйте банановий крем. Для цього подрібніть банани, цукор та лимонний сік у блендері до однорідного пюре. Перелийте пюре в каструлю і доведіть до кипіння на середньому вогні, помішуючи, доки воно не загусне.

Розведіть крохмаль у 2-3 столових ложках молока до гладкої консистенції, потім додайте молоко, що залишилося, вершки та ванільну пасту або екстракт і добре перемішайте. Влийте суміш із молока і крохмалю в бананове пюре і продовжуйте готувати на вогні, збиваючи віночком, доки крем не стане дуже густим і гладким.

Зрештою, приготуйте глазур. Для цього розтопіть білий шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі, помішуючи час від часу. Розріжте еклери навпіл і викладіть нижні половинки на тацю.

Наповніть кондитерський мішок із насадкою-зірочкою банановим кремом і видавлюйте його на нижні половинки еклерів. Накрийте верхніми половинками та полийте зверху розтопленим шоколадом. За бажанням прикрасьте банановими чипсами та золотим пилом. Поставте еклери в холодильник на 2 години, щоб застигли.

Ваш банановий крем-еклер готовий! Насолоджуйтесь цим вишуканим десертом.

А ще ви можете приготувати інший чудовий десерт — сирний чизкейк з апельсиновим желе без випічки.