Банановий крем-еклер: десерт для тих, хто стежить за фігурою
У цьому десерті всього 200 калорій на порцію, тому дозволити його з'їсти може той, хто відповідально ставиться до власної ваги та не любить переїдати.
Еклер — це традиційний французький десерт з пишного заварного тіста з кремовою начинкою та глазур'ю. Існує безліч варіантів еклерів з різними видами крему та глазурі, але один із найсмачніших і незвичайних – це банановий крем-еклер, рецепт якого вам підкаже Фокус.
Банановий крем-еклер низькокалорійний і він, напевно, порадує любителів легких десертів.
Банановий крем-еклер
Інгредієнти десерту
Для заварного тіста:
- 1 склянка води,
- 1/2 склянки вершкового масла,
- 1/4 склянки цукру,
- 1/2 чайної ложки солі,
- 1 склянка борошна,
- 4 яйця.
Для бананового крему:
- 2 стиглих банани,
- 100 грамів цукру,
- 1 столова ложка лимонного соку,
- 4 столові ложки крохмалю,
- 300 мілілітрів молока,
- 150 мілілітрів вершків,
- 2 чайні ложки ванільної пасти чи екстракту.
Для глазурі:
- 200 г білого шоколаду,
- бананові чипси та золотий пил для прикраси (за бажанням).
Почніть із приготування заварного тіста. Для цього у великій каструлі доведіть до кипіння воду з олією, цукром та сіллю. Зніміть з вогню і всипте борошно швидко перемішуючи дерев'яною ложкою до утворення однорідної маси. Поверніть на вогонь і варіть на середньому вогні, помішуючи, поки тісто не відстане від стінок каструлі та не буде блищати. Перекладіть тісто у велику миску і залиште остигати на 5 хвилин.
Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів і застеліть лист пергаментним папером. Намітьте на ній лінії завдовжки близько 9 сантиметрів для формування еклерів. Збийте яйця в окремій мисці та поступово додавайте їх в тісто, що охололо, добре перемішуючи.
Перекладіть тісто в кондитерський мішок із круглою насадкою діаметром близько 1,5 сантиметра. Видавлюйте тісто на лист, слідуючи наміченим лініям. Поставте деко в духовку і випікайте еклери протягом 25-30 хвилин або до золотистого кольору.
Поміняйте листи місцями за останні 5 хвилин. Еклери повинні бути хрусткими та порожніми всередині. Ви можете перевірити це, розрізавши один еклер і переконавшись, що всередині немає сирого тіста. Якщо їсти, продовжуйте випікати ще кілька хвилин.
Вийміть еклери з духовки та залиште повністю остигати. Можна приготувати заздалегідь – зберігайте у герметичному контейнері та підігрійте у духовці на 5-10 хвилин перед начинкою.
Тепер приготуйте банановий крем. Для цього подрібніть банани, цукор та лимонний сік у блендері до однорідного пюре. Перелийте пюре в каструлю і доведіть до кипіння на середньому вогні, помішуючи, доки воно не загусне.
Розведіть крохмаль у 2-3 столових ложках молока до гладкої консистенції, потім додайте молоко, що залишилося, вершки та ванільну пасту або екстракт і добре перемішайте. Влийте суміш із молока і крохмалю в бананове пюре і продовжуйте готувати на вогні, збиваючи віночком, доки крем не стане дуже густим і гладким.
Зрештою, приготуйте глазур. Для цього розтопіть білий шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі, помішуючи час від часу. Розріжте еклери навпіл і викладіть нижні половинки на тацю.
Наповніть кондитерський мішок із насадкою-зірочкою банановим кремом і видавлюйте його на нижні половинки еклерів. Накрийте верхніми половинками та полийте зверху розтопленим шоколадом. За бажанням прикрасьте банановими чипсами та золотим пилом. Поставте еклери в холодильник на 2 години, щоб застигли.
Ваш банановий крем-еклер готовий! Насолоджуйтесь цим вишуканим десертом.
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