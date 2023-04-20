Просто и необычно: Жареный топинамбур с чесноком и лавровым листом

Пришла весна, а с ней и авитаминоз. Самое время подумать о насыщении организма витаминами с помощью полезных продуктов, например топинамбура.

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Топинамбур — это полезный и вкусный корнеплод, который часто называют земляной грушей или иерусалимским артишоком. Он имеет сладковатый и ореховый вкус, похожий на артишоки или картофель. Топинамбур можно есть сырым или приготовленным разными способами: варить, печь, жарить, готовить супы, салаты, пюре и другие блюда. Топинамбур богат клетчаткой, калием, железом и витамином С, а также содержит инулин — полезный углевод, который регулирует уровень сахара в крови.

Одним из самых простых и ароматных блюд является жареный топинамбур с чесноком и лавровым листом. Фокус подскажет простой рецепт жареного топинамбура, который можно подавать как гарнир или закуску к мясу, рыбе или овощам.

Жареный топинамбур с чесноком и лавровым листом

Ингредиенты:

600 грамм топинамбура

несколько лавровых листьев

2 зубчика чеснока

немного белого винного уксуса

соль и перец по вкусу

оливковое масло для жарки

Топинамбур тщательно промойте под холодной проточной водой. Очистите его от кожуры с помощью ножа или овощечистки. Нарежьте его тонкими ломтиками толщиной несколько миллиметров.

Чеснок очистите и нарежьте тонкими дольками. Лавровый лист промойте и обсушите.

В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Выложите на нее ломтики топинамбура и обжаривайте их до золотистого цвета с обеих сторон, периодически переворачивая.

Добавьте на сковороду чеснок, лавровый лист, уксус, соль и перец по вкусу. Накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне около 20-25 минут, пока топинамбур не станет мягким.

Снимите крышку и лавровый лист. Продолжайте жарить топинамбур еще несколько минут, чтобы он подрумянился и хрустел.

Подавайте жареный топинамбур горячим или теплым, украсив свежей зеленью по желанию. Наслаждайтесь этим простым и вкусным блюдом!

А в качестве первого блюда почему бы вам не приготовить не менее полезный суп из говядины с чечевицей и кабачками?