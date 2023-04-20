Просто і незвичайно: Смажений топінамбур із часником та лавровим листком

Настала весна, а з нею і авітаміноз. Саме час подумати про насичення організму вітамінами за допомогою корисних продуктів, наприклад, топінамбура.

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Топінамбур — це корисний і смачний коренеплід, який часто називають земляною грушею або єрусалимським артишоком. Він має солодкуватий та горіховий смак, схожий на артишоки або картоплю. Топінамбур можна їсти сирим або приготованим різними способами: варити, пекти, смажити, готувати супи, салати, пюре та інші страви. Топінамбур багатий на клітковину, калій, залізо і вітамін С, а також містить інулін — корисний вуглевод, який регулює рівень цукру в крові.

Однією з найпростіших і ароматних страв є смажений топінамбур із часником та лавровим листком. Фокус підкаже простий рецепт смаженого топінамбуру, який можна подавати як гарнір чи закуску до м'яса, риби чи овочів.

Смажений топінамбур із часником та лавровим листком

Інгредієнти:

600 грамів топінамбура

кілька лаврових листків

2 зубчики часнику

трохи білого винного оцту

сіль та перець на смак

оливкова олія для смаження

Топінамбур ретельно промийте під холодною проточною водою. Очистить його від шкірки за допомогою ножа або овочечистки. Наріжте його тонкими скибочками завтовшки кілька міліметрів.

Часник очистить та наріжте тонкими часточками. Лавровий лист промийте та обсушіть.

У великій сковороді розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Викладіть на неї скибочки топінамбура та обсмажуйте їх до золотистого кольору з обох боків, періодично перевертаючи.

Додайте на сковороду часник, лавровий лист, оцет, сіль та перець на смак. Накрийте кришкою сковороду і тушкуйте на слабкому вогні близько 20-25 хвилин, поки топінамбур не стане м'яким.

Зніміть кришку та лавровий лист. Продовжуйте смажити топінамбур ще кілька хвилин, щоб він підрум'янився і хрумтів.

Подавайте смажений топінамбур гарячим чи теплим, прикрасивши свіжою зеленню за бажанням. Насолоджуйтесь цією простою та смачною стравою!

А як першу страву чому б вам не приготувати не менш корисний суп із яловичини з сочевицею та кабачками?