Всего пара минут. Рецепт быстрых закусочных помидоров

Массу из яиц, сыра и помидоров можно приготовить как для закуски, так и в виде салата.

Related video

Закусочные помидоры – это блюдо не только для праздничного стола. Его можно приготовить и на обед или ужин, чтобы разнообразить привычное меню. Более того, масса, которая готовится для намазки на помидоры, может быть использована, как обычный салат, просто в таком случае ингредиенты нужно нарезать чуть крупнее. Своим рецептом блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Закусочные помидоры:

Ингредиенты:

помидоры крупные – 2 шт;

яйца – 3 шт;

сыр твердый – 100 гр;

майонез – 2 ст. л;

чеснок – 2 зубчика;

соль и перец по вкусу;

укроп – несколько веточек;

листья салата.

Способ приготовления:

Куриные яйца отварить и остудить в холодной воде. Затем почистить и натереть на грубую терку яйца. Твердый сыр так же натереть на терке. Укроп мелко порубить. Сложить все в глубокую миску, туда же добавить соль и перец, майонез, пропущенный через пресс чеснок, все хорошо перемешать.

Помидоры порезать кружочками толщиной не менее 5 мм. На каждый кружок выложить листик салата, а сверху – сырно-яичную смесь. Украсить по желанию укропом.

Если решите делать салат, то помидоры, сыр и яйца лучше порезать небольшими кубиками.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Пивной" и закуску "Морковки".