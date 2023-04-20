Всего пара минут. Рецепт быстрых закусочных помидоров
Массу из яиц, сыра и помидоров можно приготовить как для закуски, так и в виде салата.
Закусочные помидоры – это блюдо не только для праздничного стола. Его можно приготовить и на обед или ужин, чтобы разнообразить привычное меню. Более того, масса, которая готовится для намазки на помидоры, может быть использована, как обычный салат, просто в таком случае ингредиенты нужно нарезать чуть крупнее. Своим рецептом блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Закусочные помидоры:
Ингредиенты:
- помидоры крупные – 2 шт;
- яйца – 3 шт;
- сыр твердый – 100 гр;
- майонез – 2 ст. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль и перец по вкусу;
- укроп – несколько веточек;
- листья салата.
Способ приготовления:
Куриные яйца отварить и остудить в холодной воде. Затем почистить и натереть на грубую терку яйца. Твердый сыр так же натереть на терке. Укроп мелко порубить. Сложить все в глубокую миску, туда же добавить соль и перец, майонез, пропущенный через пресс чеснок, все хорошо перемешать.
Помидоры порезать кружочками толщиной не менее 5 мм. На каждый кружок выложить листик салата, а сверху – сырно-яичную смесь. Украсить по желанию укропом.
Если решите делать салат, то помидоры, сыр и яйца лучше порезать небольшими кубиками.
Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Пивной" и закуску "Морковки".