Полезные и очень вкусные. Два рецепта отличных салатов с тунцом

С консервированным тунцом можно приготовить салаты на любой вкус.

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Консервированный тунец – это недорогой и вкусный ингредиенты, который придаст изюминку любому салату. Лучше всего он сочетается с листьями салата, или другими свежими овощами. Салаты с тунцом можно заправлять майонезом, оливковым маслом, или вкусной заправкой.

Такие салаты можно приготовить за считанные минуты, а еще это отличное диетическое блюдо, которое подойдет к ужину. Фокус расскажет, как приготовить два салата, которые объединяет именно этот вкусный ингредиент. В один, кроме тунца, входит пекинская капуста, а во второй – яйца и свежий огурец. Выберите любой по вашему вкусу.

Зеленый салат с тунцом

Ингредиенты:

300 г пекинской капусты;

120 г свежего огурца;

170 г консервированного тунца;

половина лимона;

1 пучок зеленого лука;

0,5 ч. л. дижонской горчицы;

специи по вкусу.

Нарежьте огурцы ломтиками, а пекинскую капусту мелко нашинкуйте.

Разомните тунца вилкой и добавьте к овощам.

Порубите зеленый лук и добавьте к салату.

Смешайте лимонный сок, горчицу и специи и заправьте салат этим соусом.

Салат с тунцом и яйцами

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца;

3 яйца;

один свежий огурец;

майонез, соль.

Отварите яйца вкрутую в течение 8-10 минут. Остудите их под холодной водой и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца и огурец мелкими кубиками и переложите в миску. Откройте банку с тунцом и слейте жидкость. Разомните тунца вилкой и добавьте к яйцам и огурцу.

Посолите салат по вкусу и заправьте майонезом. Перемешайте салат и подавайте или охладите в холодильнике до подачи.

Также вы можете приготовить яичный пирог с тунцом.