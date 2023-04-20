Полезные и очень вкусные. Два рецепта отличных салатов с тунцом
С консервированным тунцом можно приготовить салаты на любой вкус.
Консервированный тунец – это недорогой и вкусный ингредиенты, который придаст изюминку любому салату. Лучше всего он сочетается с листьями салата, или другими свежими овощами. Салаты с тунцом можно заправлять майонезом, оливковым маслом, или вкусной заправкой.
Такие салаты можно приготовить за считанные минуты, а еще это отличное диетическое блюдо, которое подойдет к ужину. Фокус расскажет, как приготовить два салата, которые объединяет именно этот вкусный ингредиент. В один, кроме тунца, входит пекинская капуста, а во второй – яйца и свежий огурец. Выберите любой по вашему вкусу.
Зеленый салат с тунцом
Ингредиенты:
- 300 г пекинской капусты;
- 120 г свежего огурца;
- 170 г консервированного тунца;
- половина лимона;
- 1 пучок зеленого лука;
- 0,5 ч. л. дижонской горчицы;
- специи по вкусу.
Нарежьте огурцы ломтиками, а пекинскую капусту мелко нашинкуйте.
Разомните тунца вилкой и добавьте к овощам.
Порубите зеленый лук и добавьте к салату.
Смешайте лимонный сок, горчицу и специи и заправьте салат этим соусом.
Салат с тунцом и яйцами
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца;
- 3 яйца;
- один свежий огурец;
- майонез, соль.
Отварите яйца вкрутую в течение 8-10 минут. Остудите их под холодной водой и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца и огурец мелкими кубиками и переложите в миску. Откройте банку с тунцом и слейте жидкость. Разомните тунца вилкой и добавьте к яйцам и огурцу.
Посолите салат по вкусу и заправьте майонезом. Перемешайте салат и подавайте или охладите в холодильнике до подачи.
Также вы можете приготовить яичный пирог с тунцом.