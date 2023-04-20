Корисні та дуже смачні. Два рецепти відмінних салатів з тунцем
З консервованим тунцем можна приготувати салати на будь-який смак.
Консервований тунець – це недорогий та смачний інгредієнт, який додасть родзинку будь-якому салату. Найкраще він поєднується з листям салату, або іншими свіжими овочами. Салати з тунцем можна заправляти майонезом, оливковою олією або смачною заправкою.
Такі салати можна приготувати за лічені хвилини, а ще це чудова дієтична страва, яка підійде до вечері. Фокус розповість, як приготувати два салати, які поєднує саме цей смачний інгредієнт. До одного, крім тунця, входить пекінська капуста, а до другого – яйця та свіжий огірок. Виберіть будь-який на ваш смак.
Зелений салат з тунцем
Інгредієнти:
- 300 г пекінської капусти;
- 120 г свіжого огірка;
- 170 г консервованого тунця;
- половина лимона;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- 0,5 ч. л. діжонської гірчиці;
- спеції на смак.
Наріжте огірки скибочками, а пекінську капусту дрібно наріжте.
Розімніть тунця вилкою і додайте до овочів.
Порубайте зелену цибулю і додайте до салату.
Змішайте лимонний сік, гірчицю та спеції та заправте салат цим соусом.
Салат з тунцем та яйцями
Інгредієнти:
- 1 банка консервованого тунця;
- 3 яйця;
- один свіжий огірок;
- майонез, сіль.
Відваріть яйця круто протягом 8-10 хвилин. Остудіть їх під холодною водою та очистить від шкарлупи. Наріжте яйця та огірок дрібними кубиками та перекладіть у миску. Відкрийте банку з тунцем і злийте рідину. Розімніть тунця вилкою і додайте до яєць та огірка.
Посоліть салат до свого смаку та заправте майонезом. Перемішайте салат і подавайте або охолодіть у холодильнику до подачі.
Також ви можете приготувати яєчний пиріг із тунцем.