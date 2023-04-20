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Їжа

Корисні та дуже смачні. Два рецепти відмінних салатів з тунцем

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Фото: Getty Images | Салат із тунцем

З консервованим тунцем можна приготувати салати на будь-який смак.

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Консервований тунець – це недорогий та смачний інгредієнт, який додасть родзинку будь-якому салату. Найкраще він поєднується з листям салату, або іншими свіжими овочами. Салати з тунцем можна заправляти майонезом, оливковою олією або смачною заправкою.

Такі салати можна приготувати за лічені хвилини, а ще це чудова дієтична страва, яка підійде до вечері. Фокус розповість, як приготувати два салати, які поєднує саме цей смачний інгредієнт. До одного, крім тунця, входить пекінська капуста, а до другого – яйця та свіжий огірок. Виберіть будь-який на ваш смак.

Зелений салат з тунцем

Інгредієнти:

  • 300 г пекінської капусти;
  • 120 г свіжого огірка;
  • 170 г консервованого тунця;
  • половина лимона;
  • 1 пучок зеленої цибулі;
  • 0,5 ч. л. діжонської гірчиці;
  • спеції на смак.

Наріжте огірки скибочками, а пекінську капусту дрібно наріжте.

Розімніть тунця вилкою і додайте до овочів.

Порубайте зелену цибулю і додайте до салату.

Змішайте лимонний сік, гірчицю та спеції та заправте салат цим соусом.

Салат з тунцем та яйцями

Інгредієнти:

  • 1 банка консервованого тунця;
  • 3 яйця;
  • один свіжий огірок;
  • майонез, сіль.

Відваріть яйця круто протягом 8-10 хвилин. Остудіть їх під холодною водою та очистить від шкарлупи. Наріжте яйця та огірок дрібними кубиками та перекладіть у миску. Відкрийте банку з тунцем і злийте рідину. Розімніть тунця вилкою і додайте до яєць та огірка.

Посоліть салат до свого смаку та заправте майонезом. Перемішайте салат і подавайте або охолодіть у холодильнику до подачі.

Також ви можете приготувати яєчний пиріг із тунцем.