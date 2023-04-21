Бисквитное лакомство. Рецепт Швейцарского рулета с джемом

Этот десерт легко приготовить и он отлично подходит к чаю.

Related video

Швейцарский рулет, как считается, был придуман именно в этом стране и назван так, потому что напоминал швейцарские франки, свернутые в трубочку. Рулет готовят с джемом, вареньем, или кремом. В любом случае получится вкусно. Фокус расскажет, как приготовить рулет с джемом.

Швейцарский рулет

Ингредиенты:

яйца — 3-4 шт.;

сахар — ½ стакана;

ваниль — по вкусу;

мука — ¾ стакана;

клубничный или малиновый джем — 6 ст. л. или по вкусу.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Миксером взбивайте яйца с сахаром и щепоткой соли в течение 10-15 минут, чтобы масса стала достаточно густой. Добавьте ваниль.

Аккуратно добавьте порциями просеянную муку и медленно перемешайте тесто до однородности.

Выложите тесто в форму или на противень, покрытый пергаментом. Распределите равномерным, относительно тонким слоем.

Выпекайте 15-20 минут, не открывая духовку. Поверхность готового бисквитного коржа должна быть светло-коричневой.

Посыпьте большой лист пергамента сахаром и аккуратно переложите (переверните) на него бисквит бумагой вверх.

Снимите бумагу и смажьте бисквит джемом.

Обратной стороной ножа продавите полосу вдоль меньшей стороны бисквита, на расстоянии 1,5-2 см от края, и сверните бисквит рулетом.

Остудите бисквитный рулет, выложите на тарелку "швом" вниз и посыпьте сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить вкусный торт-полено. Вообще-то это новогоднее блюдо, но его можно приготовить и не дожидаясь праздников.