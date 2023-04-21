Бісквітні ласощі. Рецепт Швейцарського рулету з джемом
Цей десерт легко приготувати, і він відмінно підходить до чаю.
Швейцарський рулет, як вважається, був вигаданий саме в цій країні та був названий так, бо нагадував швейцарські франки, згорнуті в трубочку. Рулет готують із джемом, варенням, або кремом. У будь-якому випадку вийде смачно. Фокус розповість, як приготувати рулет із джемом.
Швейцарський рулет
Інгредієнти:
- яйця — 3-4 шт.;
- цукор — ½ склянки;
- ваніль — до свого смаку;
- борошно — ¾ склянки;
- полуничний або малиновий джем — 6 ст. л. або до смаку.
Розігрійте духовку до 190 градусів. Міксером збивайте яйця з цукром і щіпкою солі протягом 10-15 хвилин, щоб маса стала досить густою. Додайте ваніль.
Акуратно додайте порціями просіяне борошно і повільно перемішайте тісто до однорідності.
Викладіть тісто у форму або на лист, покритий пергаментом. Розподіліть рівномірним, відносно тонким шаром.
Випікайте 15-20 хвилин, не відкриваючи духовку. Поверхня готового бісквітного коржа має бути світло-коричневою.
Посипте великий аркуш пергаменту цукром і обережно переверніть на нього бісквіт папером вгору.
Зніміть папір і змастіть бісквіт джемом.
Зворотним боком ножа продавіть смугу вздовж меншої сторони бісквіта, на відстані 1,5-2 см від краю, і зверніть бісквіт рулетом.
Остудить бісквітний рулет, викласти на тарілку "швом" вниз і посипте цукровою пудрою.
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