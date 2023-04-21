Бісквітні ласощі. Рецепт Швейцарського рулету з джемом

Цей десерт легко приготувати, і він відмінно підходить до чаю.

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Швейцарський рулет, як вважається, був вигаданий саме в цій країні та був названий так, бо нагадував швейцарські франки, згорнуті в трубочку. Рулет готують із джемом, варенням, або кремом. У будь-якому випадку вийде смачно. Фокус розповість, як приготувати рулет із джемом.

Швейцарський рулет

Інгредієнти:

яйця — 3-4 шт.;

цукор — ½ склянки;

ваніль — до свого смаку;

борошно — ¾ склянки;

полуничний або малиновий джем — 6 ст. л. або до смаку.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Міксером збивайте яйця з цукром і щіпкою солі протягом 10-15 хвилин, щоб маса стала досить густою. Додайте ваніль.

Акуратно додайте порціями просіяне борошно і повільно перемішайте тісто до однорідності.

Викладіть тісто у форму або на лист, покритий пергаментом. Розподіліть рівномірним, відносно тонким шаром.

Випікайте 15-20 хвилин, не відкриваючи духовку. Поверхня готового бісквітного коржа має бути світло-коричневою.

Посипте великий аркуш пергаменту цукром і обережно переверніть на нього бісквіт папером вгору.

Зніміть папір і змастіть бісквіт джемом.

Зворотним боком ножа продавіть смугу вздовж меншої сторони бісквіта, на відстані 1,5-2 см від краю, і зверніть бісквіт рулетом.

Остудить бісквітний рулет, викласти на тарілку "швом" вниз і посипте цукровою пудрою.

Також можна приготувати смачний торт-поліно. Взагалі це новорічна страва, але її можна приготувати й не чекаючи свят.