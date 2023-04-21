Вкусно, как в ресторане. Рецепт яичного ролла по-корейски

Это вкусное и легкое блюдо из яиц и овощей отлично подойдет к завтраку.

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Яичный ролл по-корейски — это азиатское блюдо, которое состоит из тонкого яичного блинчика, завернутого в рулет с различной начинкой. Для начинки можно использовать морковь, зеленый лук, сладкий перец, петрушку, сыр, ветчину, грибы и другие ингредиенты по вкусу. Также для придания пикантности и аромата добавляют острый и соевый соусы. Фокус расскажет, как его приготовить.

Яичный ролл по-корейски

Ингредиенты:

три яйца;

одна морковка;

одна небольшая луковица;

зеленый лук;

сладкий перец;

петрушка;

острый соус;

соевый соус;

соль, перец, растительное масло.

В глубокой миске перемешайте яйца вилкой или венчиком. Добавьте соль, перец, острый и соевый соус. Перемешайте хорошо.

Очистите и мелко нарежьте морковь, луковицу, зеленый лук, сладкий перец и петрушку. Добавьте их к яичной смеси и снова перемешайте.

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее растительным маслом. Вылейте половину яичной смеси на сковороду и распределите ее равномерно по поверхности. Жарьте пару минут до полуготовности.

Аккуратно подденьте края блинчика лопаткой и начните заворачивать его в рулет с одной стороны сковороды. Не заворачивайте до конца, оставьте небольшой свободный край.

На свободный край сковороды вылейте еще половину половника яичной смеси и распределите ее так, чтобы она примыкала к рулету. Жарьте еще пару минут, затем снова сверните рулет.

Повторите процесс еще раз с оставшейся яичной смесью. В конце увеличьте огонь и подрумяньте рулет со всех сторон.

Готовый ролл переложите на тарелку и дайте ему немного остыть. Затем нарежьте и подавайте.

Также, если вам нравится формат рулетов и роллов, то вы можете приготовить вкуснейший капустный рулет с фаршем и грибами. Это отличное блюдо к ужину.