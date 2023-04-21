Смачно, як у ресторані. Рецепт яєчного рола по-корейськи

Ця смачна та легка страва з яєць та овочів відмінно підійде до сніданку.

Related video

Яєчний рол по-корейськи — це азіатська страва, яка складається з тонкого яєчного млинця, загорнутого в рулет з різною начинкою. Для начинки можна використовувати моркву, зелену цибулю, солодкий перець, петрушку, сир, шинку, гриби та інші інгредієнти на смак. Також для надання пікантності та аромату додають гострий та соєвий соуси. Фокус розкаже, як його приготувати.

Яєчний рол по-корейськи

Інгредієнти:

три яйця;

одна морквина;

одна невелика цибулина;

Зелена цибуля;

солодкий перець;

петрушка;

гострий соус;

соєвий соус;

сіль, перець, олія.

У глибокій мисці перемішайте яйця вилкою або віночком. Додайте сіль, перець, гострий та соєвий соус. Перемішайте добре.

Очистить і дрібно наріжте моркву, цибулину, зелену цибулю, солодкий перець та петрушку. Додайте їх до яєчної суміші та знову перемішайте.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та змастіть її олією. Вилийте половину яєчної суміші на сковороду і рівномірно розподіліть її по поверхні. Смажте пару хвилин до напівготовності.

Акуратно підтягніть краї млинця лопаткою і почніть загортати його в рулет з одного боку сковороди. Не загортайте до кінця, залиште невеликий вільний край.

На вільний край сковороди вилийте половину половника яєчної суміші та розподіліть її так, щоб вона примикала до рулету. Смажте ще пару хвилин, потім знову поверніть рулет.

Повторіть процес ще раз з яєчною сумішшю, що залишилася. В кінці збільште вогонь і підрум'яньте рулет з усіх боків.

Готовий рол перекладіть на тарілку і дайте трохи охолонути. Потім наріжте та подавайте.

Також, якщо вам подобається формат рулетів та ролів, то ви можете приготувати смачний капустяний рулет із фаршем та грибами. Це чудова страва до вечері.