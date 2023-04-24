Американская классика. Рецепт торта Паунд-кейк

Это очень простой рецепт вкусной выпечки, которую подают с фруктами, взбитыми сливками, или просто с сахарной пудрой.

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В США готовят немало вкусных тортов и десертов. Чего стоит только знаменитый нью-йоркский чизкейк, который уже завоевал весь мир. Но есть и еще один знаменитый торт, который невероятно просто приготовить.

Паунд-кейк — это классический американский торт, который называется так, потому что в его состав входит по фунту (около 450 г) муки, сахара, масла и яиц. Это простой и вкусный торт, который обычно подают со всякими добавками – от свежих фруктов, до взбитых сливок, или заварного крема. Фокус расскажет, как его приготовить.

Паунд-кейк

Ингредиенты:

2 стакана (455 г) мягкого сливочного масла без соли;

450 г сахара;

6 целых яиц большого размера;

6 желтков яиц большого размера (в дополнение к шести целым яйцам);

1 столовая ложка ванильного экстракта;

1 чайная ложка соли;

3 ½ стакана (438 г) муки.

Разогрейте духовку до 165 градусов и смажьте форму для выпечки сливочным маслом. В большой миске взбейте масло и сахар до легкости и пышности, это займет около пяти минут.

По одному добавляйте целые яйца и желтки, хорошо перемешивая после каждого добавления.

Добавьте ванильный экстракт и соль и снова перемешайте.

Просейте муку и постепенно добавляйте ее к смеси, помешивая лопаткой или деревянной ложкой, пока не получится однородное тесто.

Переложите тесто в форму для выпечки и разровняйте поверхность.

Выпекайте торт в духовке около 80 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр торта, не выйдет чистой.

Выньте торт из духовки и оставьте его остывать в форме на решетке около 15 минут.

Аккуратно выньте торт из формы и полностью остудите его на решетке.

Наслаждайтесь своим паунд-кейком или храните его в плотно закрытом контейнере до трех дней.

Также вы можете приготовить самый известный торт в мире – воздушный японский бисквит.