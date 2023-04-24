Американська класика. Рецепт торт Паунд-кейк

Це дуже простий рецепт смачної випічки, яку подають із фруктами, збитими вершками, або просто з цукровою пудрою.

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У США готують чимало смачних тортів і десертів. Чого вартий лише знаменитий нью-йоркський чизкейк, який вже завоював увесь світ. Але є ще один знаменитий торт, який неймовірно просто приготувати.

Паунд-кейк — це класичний американський торт, який називається так, тому що до його складу входить по фунту (приблизно 450 г) борошна, цукру, масла та яєць. Це простий і смачний торт, який зазвичай подають з будь-якими добавками — від свіжих фруктів до збитих вершків, або заварного крему. Фокус розкаже, як його приготувати.

Паунд-кейк

Інгредієнти:

2 склянки (455 г) м'якого вершкового масла без солі;

450 г цукру;

6 цілих яєць великого розміру;

6 жовтків яєць великого розміру (на додаток до шести цілих яєць);

1 столова ложка ванільного екстракту;

1 чайна ложка солі;

3 ½ склянки (438 г) борошна.

Розігрійте духовку до 165 градусів і змастіть форму для випікання вершковим маслом. У великій мисці збийте масло та цукор до легкості та пишності, це займе приблизно п'яти хвилин.

По одному додавайте цілі яйця та жовтки, добре перемішуючи після кожного додавання.

Додайте ванільний екстракт і сіль і знову перемішайте.

Просійте борошно і поступово додавайте його до суміші, помішуючи лопаткою або дерев'яною ложкою, поки не вийде однорідне тісто.

Перекладіть тісто у форму для випікання та розрівняйте поверхню.

Випікайте торт у духовці приблизно 80 хвилин або доти, поки зубочистка, вставлена в центр торта, не вийде чистою.

Вийміть торт із духовки та залиште його остигати у формі на решітці приблизно 15 хвилин.

Акуратно вийміть торт із форми та повністю остудіть його на решітці.

Насолоджуйтесь своїм паунд-кейком або зберігайте його в щільно закритому контейнері до трьох днів.

Також ви можете приготувати найвідоміший торт у світі — японський повітряний бісквіт.