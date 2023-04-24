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Еда

Шоколадный кекс на сковородке за 30 минут: простой рецепт для всей семьи (видео)

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Фото: yurakorolyov/instagram

Количество ингредиентов рассчитано на сковородку диаметром 22 см.

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Для того, чтобы испечь кекс, не обязательно нужна духовка. Известный кулинарный блогер Юрий Королев рассказал и показал, как приготовить невероятно вкусный шоколадный кекс на обычной сковородке. Сложного в этом ничего нет, так что советуем попробовать и порадовать себя изумительным десертом. Учитывая, что на его приготовление уходит немного времени, такой рецепт и вовсе станет одним из самых любимых для многих хозяек.

Шоколадный кекс на сковородке за 30 минут

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 40 гр;
  • какао – 50 гр;
  • сахар – 70 гр;
  • яйцо – 1 шт;
  • мука – 40 гр;
  • сода – 1/3 ч. л;
  • молоко – 80 мл (для теста). Еще 120-160 мл. для заливки;

Для глазури:

  • темный шоколад – 100 гр;
  • сливки (33%) – 100 мл

Все ингредиенты рассчитаны для сковородки 22 см. Если сковорода больше, количество продуктов нужно удвоить.

Способ приготовления:

Сковородку разогреть, растопить сливочное масло, но не доводить до кипения или пригорания. Убрать с огня. В эту же сковородку добавить сахар, яйцо, перемешать до однородной массы, добавить какао-порошок, мешать до однородности. Затем влить молоко, еще раз перемешать, добавить муку, соду, перемешать и запекать тесто на малом огне под крышкой 10-15 минут.

Далее огонь выключить, проткнуть кекс шпажкой и залить его, горячий, холодным молоком. Сверху украсить шоколадной глазурью, сделанной из растопленного на водяной бане или в микроволновке шоколада и после перемешанного со сливками.

Ранее Фокус писал, как приготовить на сковороде шоколадный торт.