Шоколадный кекс на сковородке за 30 минут: простой рецепт для всей семьи (видео)

Количество ингредиентов рассчитано на сковородку диаметром 22 см.

Related video

Для того, чтобы испечь кекс, не обязательно нужна духовка. Известный кулинарный блогер Юрий Королев рассказал и показал, как приготовить невероятно вкусный шоколадный кекс на обычной сковородке. Сложного в этом ничего нет, так что советуем попробовать и порадовать себя изумительным десертом. Учитывая, что на его приготовление уходит немного времени, такой рецепт и вовсе станет одним из самых любимых для многих хозяек.

Шоколадный кекс на сковородке за 30 минут

Ингредиенты:

сливочное масло – 40 гр;

какао – 50 гр;

сахар – 70 гр;

яйцо – 1 шт;

мука – 40 гр;

сода – 1/3 ч. л;

молоко – 80 мл (для теста). Еще 120-160 мл. для заливки;

Для глазури:

темный шоколад – 100 гр;

сливки (33%) – 100 мл

Все ингредиенты рассчитаны для сковородки 22 см. Если сковорода больше, количество продуктов нужно удвоить.

Способ приготовления:

Сковородку разогреть, растопить сливочное масло, но не доводить до кипения или пригорания. Убрать с огня. В эту же сковородку добавить сахар, яйцо, перемешать до однородной массы, добавить какао-порошок, мешать до однородности. Затем влить молоко, еще раз перемешать, добавить муку, соду, перемешать и запекать тесто на малом огне под крышкой 10-15 минут.

Далее огонь выключить, проткнуть кекс шпажкой и залить его, горячий, холодным молоком. Сверху украсить шоколадной глазурью, сделанной из растопленного на водяной бане или в микроволновке шоколада и после перемешанного со сливками.

Ранее Фокус писал, как приготовить на сковороде шоколадный торт.