Шоколадний кекс на сковорідці за 30 хвилин: простий рецепт для всієї родини (відео)

Кількість інгредієнтів розрахована на сковорідку діаметром 22 см.

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Для того, щоб спекти кекс, не обов'язково потрібна духовка. Відомий кулінарний блогер Юрій Корольов розповів та показав, як приготувати неймовірно смачний шоколадний кекс на звичайній сковорідці. Складного в цьому нічого немає, тож радимо спробувати та порадувати себе дивовижним десертом. Враховуючи, що на його приготування йде небагато часу, такий рецепт взагалі стане одним із найулюбленіших для багатьох господарок.

Шоколадний кекс на сковорідці за 30 хвилин

Інгредієнти:

вершкове масло – 40 г;

какао — 50 г;

цукор – 70 г;

яйце – 1 шт;

борошно — 40 г;

сода — 1/3 ч. л;

молоко – 80 мл (для тіста). Ще 120–160 мл. для заливки;

Для глазурі:

темний шоколад – 100 г;

вершки (33%) – 100 мл.

Всі інгредієнти розраховані для сковорідки 22 см. Якщо більша сковорода, кількість продуктів потрібно подвоїти.

Спосіб приготування:

Сковорідку розігріти, розтопити вершкове масло, але не доводити до кипіння або пригорання. Прибрати з вогню. У цю ж сковорідку додати цукор, яйце, перемішати до однорідної маси, додати какао-порошок, мішати до однорідності. Потім влити молоко, ще раз перемішати, додати |борошно, соду, перемішати і запікати тісто на малому вогні під кришкою 10-15 хвилин.

Далі вогонь вимкнути, проткнути кекс шпажкою і залити його, гарячий, холодним молоком. Зверху прикрасити шоколадною глазур'ю, зробленою з розтопленого на водяній бані або в мікрохвильовій печі шоколаду і після цього перемішаного з вершками.

Раніше Фокус писав як приготувати на сковороді шоколадний торт.