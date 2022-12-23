Коли немає електрики: найсмачніший шоколадний торт на сковороді

Прикрасити готовий торт можна крихтою з печива або на власний розсуд.

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Коли немає світла, а електродуховка не працює, це не привід відмовитись від смачного десерту. Пропонуємо приготувати шоколадний торт на сковороді за рецептом із блогу "Ваш кулінар".

Шоколадний торт на сковороді

Інгредієнти:

Яйця – 5 шт;

Цукор — 160 гр;

Ванільний цукор – 2 пакетики;

Олія – 50 гр;

Розпушувач – 1,5 ч. л;

Какао — 50 гр;

Борошно — 150 г;

Окріп — 60-70 мл.

Для крему:

Сметана (20%) – 400 гр;

Варене згущене молоко – 300 гр;

Загущувач для вершків – 20 гр.

Для сиропу (просочування):

Вода – 6 ст. л;

Цукор – 4 ст. л.

Спосіб приготування :

Яйця збити до однорідної маси, додати цукор і ванільний цукор та збивати 3-5 хвилин до утворення піни на поверхні. Влити в масу олію і перемішати. Борошно змішати з какао та розпушувачем, просіяти в тісто. Перемішати та влити окріп. Замішати тісто до консистенції сметани.

На розігріту сковорідку, змащену олією, виливати по ополонику тіста і смажити на маленькому вогні з обох боків, періодично витираючи конденсат із кришки.

Готові коржі остудити і просочити. Просочення готується дуже просто: воду з цукром нагрівати доти, поки цукор розчиниться. Остудити та нанести на коржі.

Далі потрібно приготувати крем. Для цього сметану змішати з вареним згущеним молоком, додати загусник і збивати до загусання.

На дно страви покласти просочений корж, змастити його кремом і так чергувати крем і коржі до кінця. Верх і боки торта змастити кремом, що залишився і прикрасити крихтою з печива або на свій розсуд.

Поставити готовий торт на 5-6 годин у холодильник. Краще, коли він простоїть там усю ніч.

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