Коли немає електрики: найсмачніший шоколадний торт на сковороді
Прикрасити готовий торт можна крихтою з печива або на власний розсуд.
Коли немає світла, а електродуховка не працює, це не привід відмовитись від смачного десерту. Пропонуємо приготувати шоколадний торт на сковороді за рецептом із блогу "Ваш кулінар".
Шоколадний торт на сковороді
Інгредієнти:
- Яйця – 5 шт;
- Цукор — 160 гр;
- Ванільний цукор – 2 пакетики;
- Олія – 50 гр;
- Розпушувач – 1,5 ч. л;
- Какао — 50 гр;
- Борошно — 150 г;
- Окріп — 60-70 мл.
Для крему:
- Сметана (20%) – 400 гр;
- Варене згущене молоко – 300 гр;
- Загущувач для вершків – 20 гр.
Для сиропу (просочування):
- Вода – 6 ст. л;
- Цукор – 4 ст. л.
Спосіб приготування :
Яйця збити до однорідної маси, додати цукор і ванільний цукор та збивати 3-5 хвилин до утворення піни на поверхні. Влити в масу олію і перемішати. Борошно змішати з какао та розпушувачем, просіяти в тісто. Перемішати та влити окріп. Замішати тісто до консистенції сметани.
На розігріту сковорідку, змащену олією, виливати по ополонику тіста і смажити на маленькому вогні з обох боків, періодично витираючи конденсат із кришки.
Готові коржі остудити і просочити. Просочення готується дуже просто: воду з цукром нагрівати доти, поки цукор розчиниться. Остудити та нанести на коржі.
Далі потрібно приготувати крем. Для цього сметану змішати з вареним згущеним молоком, додати загусник і збивати до загусання.
На дно страви покласти просочений корж, змастити його кремом і так чергувати крем і коржі до кінця. Верх і боки торта змастити кремом, що залишився і прикрасити крихтою з печива або на свій розсуд.
Поставити готовий торт на 5-6 годин у холодильник. Краще, коли він простоїть там усю ніч.
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