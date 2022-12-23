Когда нет электричества: вкуснейший шоколадный торт на сковороде

Украсить готовый торт можно крошкой из печенья или по своему усмотрению.

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Когда нет света, а электродуховка не работает, это не повод отказаться от вкусного десерта. Предлагаем приготовить шоколадный торт на сковороде по рецепту из блога "Ваш кулинар".

Шоколадный торт на сковороде

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт;

Сахар – 160 гр;

Ванильный сахар – 2 пакетика;

Масло – 50 гр;

Разрыхлитель – 1,5 ч. л;

Какао – 50 гр;

Мука – 150 гр;

Кипяток – 60-70 мл.

Для крема:

Сметана (20%) – 400 гр;

Вареная сгущенка – 300 гр;

Загуститель для сливок – 20 гр.

Для сиропа (пропитка):

Вода – 6 ст. л;

Сахар – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца взбить до однородной массы, добавить сахар и ванильный сахар и взбивать 3-5 минут до образования пены на поверхности. Влить в массу растительное масло и перемешать. Муку смешать с какао и разрыхлителем, просеять в тесто. Перемешать и влить кипяток. Замешать тесто до консистенции сметаны.

На разогретую сковородку, смазанную растительным маслом, выливать по половнику теста и жарить на маленьком огне с обеих сторон, периодически вытирая конденсат с крышки.

Готовые коржи остудить и покрыть пропиткой. Последняя готовится очень просто: воду с сахаром нагретвать до тех пор, пока сахар раствориться. Остудить и нанести ее на коржи.

Далее необходимо приготовить крем. Для этого сметану смешать с вареной сгущенкойЮ добавить загуститель и взбивать до загустения.

На дно блюда положить пропитанный корж, смазать его кремом, и так чередовать крем и коржи до конца. Верх и бока торта смазать оставшимся кремом и украсить крошкой из печенья или по своему усмотрению.

Поставить готовый торт на 5-6 часов в холодильник. Лучше, когда он простоит там всю ночь.

Напомним,. как приготовить итальянский торт "Мимоза".