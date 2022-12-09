Не только салат: изумительный итальянский торт "Мимоза"

Торт получается нежным, воздушным и буквально тает во рту.

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"Мимоза" у всех ассоциируется с салатом, однако оказывается, существует и другое блюдо с таким же названием. Речь идет о вкуснейшем итальянском торте "Мимоза". Предлагаем приготовить его по рецепту от Ирины Прошуниной. Рецепт довольно объемный и требует времени на приготовление, но результат порадует и приятно удивит.

Торт "Мимоза"

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт;

Сахар – 220 гр;

Яичный желток – 8 шт;

Мука пшеничная – 200 гр;

Картофельный крахмал – 40 гр.

Для крема:

Молоко – 300 мл;

Сливки (жирность 33%) – 500 мл;

Ваниль в стручках – 1/2 шт;

Желток яичный – 8 шт;

Сахар – 200 гр;

Мука пшеничная – 55 гр;

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Для ликерной пропитки:

Вода – 100 мл;

Сахар – 50 гр;

Ликер апельсиновый – 50 мл.

Для посыпки:

Сахарная пудра.

Способ приготовления:

Первым делом необходимо испечь бисквит. Указанного количества ингредиентов хватит на два коржа. Взять глубокую миску, вбить туда четыре яйца, добавить сахар и взбивать на высокой скорости до тех пор, пока масса не увеличится примерно в два раза.

Через 10 минут, не прекращая взбивать, добавить в тесто по одному восемь желтков. В результате дальнейшего взбивания масса станет пышнее в три или даже четыре раза.

Муку, необходимую для бисквита, смешать с крахмалом и дважды просеять, чтобы обогатить кислородом и в несколько заходов добавить в тесто. При этом ее необходимо плавными движениями перемешать с помощью силиконовой лопатки, пока в тесте не исчезнут все комочки. Такой способ перемешивания поможет еще больше насытить массу воздухом.

Готовое тесто разлить в две разъемные формы, смазанные маслом и посыпанные мукой, а затем отправить на полчаса в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Готовность проверять с помощью деревянной шпажки. Если при протыкании бисквита она будет сухой, корж готов.

Когда бисквиты испеклись, их перевернуть и охладить на решетке, а затем обернуть в пищевую пленку и оставить на ночь.

Далее необходимо приготовить крем под названием "Патисьер". В отличие от заварного крема, в нем используются только яичные желтки, что придает ему соответствующий яркий цвет.

Для его приготовления понадобится кастрюля с толстым дном. Влить в нее молоко и сливки, добавить семена из стручка ванили, а если нет, то использовать ванильный экстракт. Все аккуратно перемешать и поставить на средний огонь, но не доводить массу до кипения.

В отдельной посуде желтки растереть с сахаром, всыпать туда же – муку и все растереть, пока не получится гладкая ровная масса. Затем влить половник горячего молока и все хорошо размешать.

Когда все сделано, влить яичную смесь в кастрюлю, где варится крем. Его нужно постоянно помешивать до тех пор, пока крем не станет густым, после чего снять с огня. В идеале крем должен быть без комочков. Остудить крем и накрыть его пищевой пленкой в контакт, чтобы избежать появления корочки и заветривания.

Оставшиеся сливки взбить с сахарной пудрой, отложить три столовых ложки в отдельную посуду, а остальные аккуратно вмешать в крем "Патисиер" так, чтобы они не осели, и поставить в холодильник.

Далее приступить к формированию торта. Первый бисквит острым длинным ножом разрезать на три коржа, а со второго срезать корочку и очень аккуратно острым ножом нарезать его на полоски, а потом – на кубики. Это будет для украшения торта.

Следующий этап – приготовление пропитки. Для этого в маленькой кастрюле нужно нагреть воду и добавить сахар, проварить все до полного растворения последнего. Затем сироп перелить в миску и добавить ликер. Когда все остынет, можно приступить к формированию торта.

Корж положить на широкое блюдо, смазать его пропиткой, причем жалеть ее не надо. Нанести тонкий шар сливок (примерно полторы из трех ранее отложенных ложек). Распределить по всей поверхности коржа. Затем выложить на корж треть крема "Патисиер", накрыть вторым коржом. Со вторым коржом сделать все то же самое.

Накрыть торт последним коржом и смазать верх и бока торта оставшимся кремом. Украсить торт по всей поверхности нарезанными кусочками бисквита.

Затем готовый торт необходимо на несколько часов поставить в холодильник, а перед подачей слегка посыпать его сахарной пудрой.

[ + – ] Еще один вариант приготовления "Мимозы"

Напомним, как приготовить классический бисквит.