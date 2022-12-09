Не тільки салат: дивовижний італійський торт "Мімоза"

Торт виходить ніжним, повітряним і буквально тане у роті.

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"Мімоза" у всіх асоціюється із салатом, проте виявляється, існує й інша страва з такою самою назвою. Йдеться про найсмачніший італійський торт "Мімоза". Пропонуємо приготувати його за рецептом від Ірини Прошуніної. Рецепт досить об'ємний і вимагає часу на приготування, але результат порадує і здивує приємно.

Торт "Мімоза"

Складові:

Яйце – 4 шт.;

Цукор — 220 г;

Яєчний жовток – 8 шт.;

Борошно пшеничне – 200 г;

Картопляний крохмаль – 40 г.

Для крему:

Молоко – 300 мл;

Вершки (жирність 33%) – 500 мл;

Ваніль у стручках – 1/2 шт.;

Жовток яєчний – 8 шт.;

Цукор — 200 г;

Борошно пшеничне – 55 г;

Цукрова пудра – 2 ст. л.

Для лікерного просочення:

Вода – 100 мл;

Цукор — 50 г;

Лікер апельсиновий – 50 мл.

Для посипання:

Цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно спекти бісквіт. Зазначеної кількості інгредієнтів вистачить на два коржі. Взяти глибоку миску, збити туди чотири яйця, додати цукор і збивати на високій швидкості доти, доки маса не збільшиться приблизно вдвічі.

Через 10 хвилин, не припиняючи збивати, додати в тісто по одному вісім жовтків. У результаті подальшого збивання маса стане пишнішою в три або навіть чотири рази.

Борошно, необхідне для бісквіту, змішати з крохмалем і двічі просіяти, щоб збагатити киснем і кілька заходів додати в тісто. Водночас його необхідно плавними рухами перемішати за допомогою силіконової лопатки, доки у тісті не зникнуть усі грудочки. Такий спосіб перемішування допоможе ще більше наситити повітрям масу.

Готове тісто розлити в дві роз'ємні форми, змащені маслом і посипані борошном, а потім відправити на пів години в духовку, розігріту попередньо до 180 градусів. Готовність перевіряти за допомогою дерев'яної шпажки. Якщо під час протикання бісквіту вона буде сухою, корж готовий.

Коли бісквіти спекли, їх перевернути і охолодити на решітці, а потім обернути у харчову плівку та залишити на ніч.

Далі необхідно приготувати крем під назвою "Патіс'єр". На відміну від заварного крему, у ньому використовуються лише яєчні жовтки, що надає йому відповідного яскравого кольору.

Для його приготування знадобиться каструля з товстим дном. Влити в неї молоко та вершки, додати насіння зі стручка ванілі, а якщо ні, то використовувати ванільний екстракт. Все акуратно перемішати та поставити на середній вогонь, але не доводити масу до кипіння.

В окремому посуді жовтки розтерти з цукром, всипати туди ж борошно і все розтерти, поки не вийде гладка рівна маса. Потім влити каструлю гарячого молока і все добре розмішати.

Коли все зроблено, влити яєчну суміш у каструлю, де вариться крем. Його потрібно постійно помішувати доти, доки крем не стане густим, після чого зняти з вогню. В ідеалі крем має бути без грудочок. Остудити крем і накрити його харчовою плівкою, щоб уникнути появи скоринки та завітрювання.

Вершки, що залишилися, збити з цукровою пудрою, відкласти три столові ложки в окремий посуд, а решту акуратно втерти в крем "Патисієр" так, щоб вони не осіли, і поставити в холодильник.

Далі розпочати формування торта. Перший бісквіт гострим довгим ножем розрізати на три коржі, а з другого зрізати скоринку і дуже акуратно гострим ножем нарізати на смужки, а потім — на кубики. Це буде для прикраси торта.

Наступний етап – приготування просочення. Для цього в маленькій каструлі потрібно нагріти воду і додати цукор, проварити до повного розчинення останнього. Потім сироп перелити в миску та додати лікер. Коли все охолоне, можна розпочати формування торта.

Корж покласти на широку тарілку, змастити його просоченням, причому шкодувати не треба. Нанести тонку кулю вершків (приблизно півтори із трьох раніше відкладених ложок). Розподілити по всій поверхні коржа. Потім викласти на корж третину крему "Патисієр", накрити другим коржем. З другим коржем зробити все те саме.

Накрити торт останнім коржем і змастити верх і боки торта кремом, що залишився. Прикрасити торт по всій поверхні нарізаними шматочками бісквіту.

Потім готовий торт необхідно на декілька годинників поставити в холодильник, а перед подачею злегка посипати цукровою пудрою.

[ + – ] Ще один варіант приготування "Мімози"

Як приготувати класичний бісквіт.