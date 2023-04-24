Вкуснейший салат с ветчиной и помидорами: пошаговый рецепт
Салат получается легким и сытным. Его можно подавать с гарниром, а можно и отдельно. Вкус блюда от этого не пострадает.
Продолжая тему питательных и вкусных салатов, не можем пройти мимо рецепта, представленного в телеграмм-канале "Рецепты каждый день". Легкий и сытный салат с ветчиной и помидорами вполне хорош в качестве как дополнительного блюда в меню, так и вполне самостоятельного.
Салат с ветчиной и помидорами
Ингредиенты:
- ветчина – 300 гр;
- помидоры – 2 шт;
- сыр твердый – 150 гр;
- батон – 3 ломтика;
- чеснок – 2 зубчика;
- растительное масло для обжарки;
- майонез – 150 гр.
Способ приготовления:
Ломтики батона нарезать брусочками. Влить в сковороду немного растительного масла и обжарить батон до румяной корочки. Выложить готовіе ломтики на кухонные бумажные полотенца для удаления лишнего масла. Натереть на терке твердый сыр.
Помидоры нарезать соломкой. Затем также нарезать ветчину.
Соединить в миске помидоры, ветчину, сыр и сухарики, выдавить чеснок. Заправить салат майонезом и украсить зеленью.
Ранее Фокус писал, как приготовить идеальную заправку, которая станет отличным дополнением для любого весеннего салата.