Вкуснейший салат с ветчиной и помидорами: пошаговый рецепт

Салат получается легким и сытным. Его можно подавать с гарниром, а можно и отдельно. Вкус блюда от этого не пострадает.

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Продолжая тему питательных и вкусных салатов, не можем пройти мимо рецепта, представленного в телеграмм-канале "Рецепты каждый день". Легкий и сытный салат с ветчиной и помидорами вполне хорош в качестве как дополнительного блюда в меню, так и вполне самостоятельного.

Салат с ветчиной и помидорами

Ингредиенты:

ветчина – 300 гр;

помидоры – 2 шт;

сыр твердый – 150 гр;

батон – 3 ломтика;

чеснок – 2 зубчика;

растительное масло для обжарки;

майонез – 150 гр.

Способ приготовления:

Ломтики батона нарезать брусочками. Влить в сковороду немного растительного масла и обжарить батон до румяной корочки. Выложить готовіе ломтики на кухонные бумажные полотенца для удаления лишнего масла. Натереть на терке твердый сыр.

Помидоры нарезать соломкой. Затем также нарезать ветчину.

Соединить в миске помидоры, ветчину, сыр и сухарики, выдавить чеснок. Заправить салат майонезом и украсить зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальную заправку, которая станет отличным дополнением для любого весеннего салата.