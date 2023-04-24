Смачний салат з шинкою та помідорами: покроковий рецепт

Салат виходить легким та ситним. Його можна подавати з гарніром, а можна окремо. Смак страви від цього не постраждає.

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Продовжуючи тему поживних та смачних салатів, не можемо пройти повз рецепт, представлений у телеграм-каналі "Рецепти щодня". Легкий і ситний салат з шинкою і помідорами цілком підходить як додаткова страва в меню, так і самостійної.

Салат з шинкою та помідорами

Інгредієнти:

шинка – 300 г;

помідори – 2 шт.;

сир твердий – 150 г;

батон — 3 скибочки;

часник – 2 зубчики;

рослинна олія для обсмажування;

майонез – 150 г.

Спосіб приготування:

Скибочки батона нарізати брусочками. Влити в сковороду трохи олії й обсмажити батон до рум'яної скоринки. Викласти готові брусочки на кухонні паперові рушники для видалення зайвої олії. Натерти на тертці твердий сир.

Помідори нарізати соломкою. Потім нарізати шинку.

З'єднати в мисці помідори, шинку, сир та сухарики, видавити часник. Заправити салат майонезом та прикрасити зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальну заправку, що стане відмінним доповненням для будь-якого весняного салату.