Смачний салат з шинкою та помідорами: покроковий рецепт
Салат виходить легким та ситним. Його можна подавати з гарніром, а можна окремо. Смак страви від цього не постраждає.
Продовжуючи тему поживних та смачних салатів, не можемо пройти повз рецепт, представлений у телеграм-каналі "Рецепти щодня". Легкий і ситний салат з шинкою і помідорами цілком підходить як додаткова страва в меню, так і самостійної.
Салат з шинкою та помідорами
Інгредієнти:
- шинка – 300 г;
- помідори – 2 шт.;
- сир твердий – 150 г;
- батон — 3 скибочки;
- часник – 2 зубчики;
- рослинна олія для обсмажування;
- майонез – 150 г.
Спосіб приготування:
Скибочки батона нарізати брусочками. Влити в сковороду трохи олії й обсмажити батон до рум'яної скоринки. Викласти готові брусочки на кухонні паперові рушники для видалення зайвої олії. Натерти на тертці твердий сир.
Помідори нарізати соломкою. Потім нарізати шинку.
З'єднати в мисці помідори, шинку, сир та сухарики, видавити часник. Заправити салат майонезом та прикрасити зеленню.
Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальну заправку, що стане відмінним доповненням для будь-якого весняного салату.