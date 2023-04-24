Вся справа – у заправці. Як зробити будь-який весняний салат вишуканою стравою (відео)

Така заправка підійде під будь-який мікс овочів та зелені.

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Весна у розпалі, а значить, саме час готувати смачні сезонні салати. Добре, що на ринку та в супермаркетах багато зелені, яка є джерелом вітамінів та інших корисностей. Мікс овочів зі смачною заправкою – це завжди чудове рішення. Оскільки заправка найчастіше відіграє основну роль у приготуванні салатів, експертка із швидкої та смачної їжі, посолка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дарія Дорошкевич пропонує взяти на озброєння свій рецепт. Заправка, приготована за її порадою, підійде для будь-якого весняного салату і зробить його дуже смачним та корисним.

Заправка для весняних салатів

Інгредієнти:

сметана будь-якої жирності — 250 г;

яєчні варені жовтки – 3 шт.;

лимонний сік — 2 ч. л;

рідкий мед – 1 ч. л;

пучок кропу;

сіль на свій смак.

Спосіб приготування :

Жовтки перетерти, змішати зі сметаною, додати сік, мед, дрібно посічений кріп, посолити і добре перемішати. Заправка готова.

Для салату можна взяти такі інгредієнти: шпинат, дайкон, білки з варених яєць, редис, огірок, шніт-цибуля. Що стосується помідорів, то з ними ця заправка не буде настільки виграшною, як з іншими овочами чи зеленню, але як експеримент можна звичайно спробувати.

Раніше Фокус писав, як правильно вибрати пекінську капусту для салатів, а також приготувати швидкий та корисний салат лише з двох інгредієнтів.