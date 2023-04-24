Все дело – в заправке. Как сделать любой весенний салат изысканным блюдом (видео)

Такая заправка подойдет под любой микс овощей и зелени.

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Весна в самом разгаре, а значит, самое время готовить вкусные сезонные салаты. Благо, на рынке и в супермаркетах много зелени, которая является источником витаминов и других полезностей. Микс овощей со вкусной заправкой – это всегда отличное решение. Поскольку заправка зачастую играет основную роль в приготовлении салатов, эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич предлагает взять на вооружение свой рецепт. Заправка, приготовленная по ее совету, подойдет для любого весеннего салата и сделает его очень вкусным и полезным.

Заправка для весенних салатов

Ингредиенты:

сметала любой жирности – 250 гр;

яичные вареные желтки – 3 шт;

лимонный сок – 2 ч. л;

жидкий мед – 1 ч. л;

пучок укропа;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Желтки перетереть, смешать со сметаной, добавить сок, мед, мелко порубленный укроп, все посолить и хорошо перемешать. Заправка готова.

Для салата можно взять следующие ингредиенты: шпинат, дайкон, белки с вареных яиц, редис, огурец, шнит-лук. Что касается помидоров, то с ними эта заправка не будет столь выигрышной, как с остальными овощами или зеленью, но в качестве эксперимента можно конечно, попробовать.

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