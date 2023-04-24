Потрясающая курица с грибами "От тещи": нужен секретный ингредиент

Все мы любим готовить куриную грудку, ведь это так просто и вкусно. Но этот необычный рецепт потребует от вас добавить к ингредиентам кое-что секретное.

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Если вы хотите приготовить простое, но очень вкусное и ароматное блюдо из курицы и грибов, то этот рецепт для вас. Курица с грибами по рецепту Фокуса обязательно получится сочной, нежной и пропитанной сливочным соусом.

Но все это не будет иметь потрясающего эффекта, если не добавить в качестве одного из ингредиентов тархун. Это замечательная трава, которая придает блюду особый вкус и аромат. Вы можете использовать свежий или сушеный тархун, но свежий будет лучше. Это блюдо отлично подойдет для повседневного ужина или для особого случая. Подавайте его с любимым гарниром – не ошибетесь.

Курица с грибами "от тещи"

Ингредиенты:

5 столовых ложек сливочного масла или маргарина, разделенных

1 столовая ложка свежей петрушки (или 1 чайная ложка сушеной петрушки)

1 столовая ложка свежего тархуна (или 1 чайная ложка сушеного тархуна)

6 куриных грудок без кожи и костей

1 стакан куриного бульона

8 унций свежих грибов, нарезанных

1 маленький лук, нарезанный колечками

2 столовые ложки муки

1/2 банки сливок

1/4 стакана сухого белого вина

Разогрейте духовку до 200 градусов, а в большой сковороде разогрейте 3 столовые ложки масла или маргарина с петрушкой и тархуном. Жарьте в этой смеси куриные грудки по 6-8 минут с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми и не проварятся. Снимите курицу со сковороды, посолите и поперчите по вкусу.

Влейте бульон в сковороду и доведите его до кипения. Слейте бульон из сковороды и отложите в сторону.

Жарьте лук и грибы на оставшихся 2 столовых ложках масла или маргарина; посыпьте мукой. Добавьте бульон, сливки и вино в сковороду с луком и грибами, постоянно помешивая, пока не закипит, а потом снимите с плиты.

Смажьте противень для запекания маслом или маргарином. Выложите курицу в противень. Залейте соусом с грибами и луком. Запекайте в духовке 20 минут или пока курица не будет готова.

Подавайте блюдо горячим с любым гарниром на ваш вкус.

Кстати, куриную грудку с грибами очень уважают в США. Так что в качестве десерта сюда отлично подойдет американская классика — торт Паунд-кейк.