Приголомшлива курка з грибами "Від тещі": потрібен секретний інгредієнт

Всі ми любимо готувати курячі грудки, адже це так просто і смачно. Але цей незвичайний рецепт вимагатиме від вас додати до інгредієнтів дещо секретне.

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Якщо ви хочете приготувати просту, але дуже смачну та ароматну страву з курки та грибів, то цей рецепт для вас. Курка з грибами за рецептом Фокусу обов'язково вийде соковитою, ніжною і просоченою вершковим соусом.

Але все це не буде мати приголомшливого ефекту, якщо не додати як один з інгредієнтів тархун. Це чудова трава, яка надає страві особливого смаку та аромату. Ви можете використовувати свіжий або сушений тархун, але свіжий буде краще. Ця страва відмінно підійде для повсякденної вечері або для особливого випадку. Подавайте її з улюбленим гарніром – не помилитеся.

Курка з грибами "Від тещі"

Інгредієнти:

5 столових ложок вершкового масла

1 столова ложка свіжої петрушки (або 1 чайна ложка сушеної петрушки)

1 столова ложка свіжого тархуну (або 1 чайна ложка сушеного тархуну)

6 курячих грудок без шкіри та кісток

1 склянка курячого бульйону

200-300 грамів свіжих грибів, нарізаних

1 маленька цибуля, нарізана кільцями

2 столові ложки борошна

1/2 банки вершків

1/4 склянки сухого білого вина

Розігрійте духовку до 200 градусів, а у великій сковороді розігрійте 3 столові ложки масла з петрушкою і тархуном. Смажте в цій суміші курячі грудки по 6-8 хвилин з кожного боку, поки вони не стануть золотаво-коричневими та не проваряться. Зніміть курку зі сковороди, посоліть і поперчіть на смак.

Влийте бульйон у сковороду і доведіть до кипіння. Злийте бульйон зі сковороди та відкладіть убік.

Смажте цибулю і гриби на 2 столових ложках масла, що залишилося; посипте борошном. Додайте бульйон, вершки та вино в сковороду з цибулею та грибами, постійно помішуючи, поки не закипить, а потім зніміть із плити.

Змастіть лист для запікання маслом. Викладіть курку на деко. Залийте соусом з грибами та цибулею. Запікайте в духовці 20 хвилин або доки курка не буде готова.

Подавайте страву гарячою з будь-яким гарніром на ваш смак.

До речі, курячі грудки з грибами дуже поважають у США. Так що як десерт сюди чудово підійде американська класика — торт Паунд-Кейк.