Лимонный пирог с маком: настоящий семейный рецепт

Вы удивитесь, но этот вкуснейший пирог сможет приготовить даже ваш муж – настолько он прост.

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Семейным рецептом этого пирога поделилась Бриттани Клэпп из Сиэтла, которая обожает его с детства, а по наследству в настоящей рукописной книге он достался ей от мамы.

Лимонный пирог с маком — это нежный, влажный пирог, который полон лимонного аромата и маковых семян. Он покрыт легким лимонным кремом из сливочного сыра для того, чтобы порадовать любителей лимона! Это классический рецепт выпечки, который идеально подходит для чаепития или десерта.

Лимонный пирог с маком

Ингредиенты:

Для теста

175 г сливочного масла, размягченного, плюс немного для смазывания формы

175 г золотистого сахара-песка

200 г муки с разрыхлителем

4 лимона, и немного лимонного сока для глазури

3 яйца

2 столовые ложки маковых семян

125 г натурального йогурта

Для глазури

200 г сахарной пудры

3 столовые ложки лимонного сока (см. выше)

Для начала разогрейте духовку до 180°C/160°C градусов. Смажьте и выстелите бумагой для выпечки дно квадратной глубокой формы для выпечки размером 20 см (или если вы используете декоративную форму хорошо, то смажьте ее).

В миске взбейте масло и сахар до пышности. Добавьте остальные ингредиенты и взбейте до однородности. Выложите тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте 40-45 минут. Остудите в форме 10 минут, затем выньте, снимите пергамент и оставьте остывать на решетке.

Просейте сахарную пудру в миску. Добавьте и взбейте лимонный сок, чтобы получилась жидкая глазурь. Полейте глазурью пирог и оставьте застывать.

Приятного чаепития! А еще перед таким вкусным десертом неплохо бы подкрепиться богатым на витамины салатом из тунца, авокадо, огурца и сельдерея.