Лимонний пиріг із маком: справжній сімейний рецепт

Ви здивуєтеся, але цей смачний пиріг зможе приготувати навіть ваш чоловік – настільки він простий.

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Сімейним рецептом цього пирога поділилася Бріттані Клепп із Сіетла, яка обожнює його з дитинства, а у спадок в справжній рукописній книзі він дістався їй від мами.

Лимонний пиріг з маком — це ніжний, вологий пиріг, який сповнений лимонного аромату та макового насіння. Він покритий легким лимонним кремом із вершкового сиру для того, щоб порадувати любителів лимона! Це класичний рецепт випічки, який ідеально підходить для чаювання чи десерту.

Лимонний пиріг з маком

Інгредієнти:

Для тіста

175 г вершкового масла, розм'якшеного, плюс трохи для змащування форми

175 г золотистого цукру-піску

200 г борошна з розпушувачем

4 лимони і трохи лимонного соку для глазурі

3 яйця

2 столові ложки макового насіння

125 г натурального йогурту

Для глазурі

200 г цукрової пудри

3 столові ложки лимонного соку (див. вище)

Для початку розігрійте духовку до 180°C/160°C градусів. Змастіть та вистеліть папером для випікання дно квадратної глибокої форми для випікання розміром 20 см (або якщо ви використовуєте декоративну форму, то змастіть її).

У мисці збийте масло та цукор до пишності. Додайте решту інгредієнтів і збийте до однорідності. Викладіть тісто у форму та розрівняйте поверхню. Випікайте 40-45 хвилин. Остудіть у формі 10 хвилин, потім вийміть, зніміть пергамент і залиште остигати на решітці.

Просійте цукрову пудру в миску. Додайте та збийте лимонний сік, щоб вийшла рідка глазур. Полийте глазур'ю пиріг і залиште застигати.

Приємного чаювання! А ще перед таким смачним десертом непогано б підкріпитися багатим на вітаміни салатом з тунця, авокадо, огірка та селери.