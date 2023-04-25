Простейший десерт. Рецепт торта "Женский каприз"

Этот бисквитный торт готовится с простым масляным кремом.

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Торт "Женский каприз" – это бисквитный торт с масляным кремом. Но его особенность в том, что каждый корж готовится с разными добавками, что делает вкус оригинальным и особенным. Этот торт несложно приготовить в домашних условиях, и он порадует своим вкусом и ароматом всех сладкоежек. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт "Женский каприз"

Ингредиенты:

Для коржей:

мука – 1,5 стакана;

яйца – 3 шт.;

сметана (жирностью 15-20%) – 1,5 стакана;

сахар – 1,5 стакана;

сода – 1,5 ч. л.;

орехи грецкие – 0,5 стакана;

изюм – 0,5 стакана;

мак – 0,5 стакана.

Для крема:

масло сливочное – 200 г;

молоко сгущенное – 1 банка (380 г).

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте три формы для выпечки диаметром 18-20 см. Выстелите дно бумагой, а бортики смажьте маслом и присыпьте мукой.

Взбейте одно яйцо с полстакана сахара до пышной пены. Добавьте полстакана сметаны и перемешайте. Всыпьте полстакана просеянной муки и полчайной ложки соды. Перемешайте до однородности. Добавьте полстакана измельченных орехов и перемешайте еще раз. Выложите тесто в одну из форм и разровняйте.

Повторите то же самое для остальных двух коржей, добавляя в один мак, а в другой изюм вместо орехов.

Выпекайте коржи по очереди около 20-25 минут, проверяя готовность шпажкой. Готовые коржи выньте из форм и остудите на решетке.

Приготовьте крем. Взбейте мягкое сливочное масло. Постепенно добавляйте сгущенку, продолжая взбивать до гладкости. По желанию можно добавить ванильный экстракт или коньяк для аромата.

Соберите торт, промазывая коржи кремом и укладывая их друг на друга в произвольном порядке. Смажьте верх и бока торта оставшимся кремом. Украсьте торт по своему вкусу: кокосовой стружкой, молотыми орехами, миндалем или ягодами.

Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

Также вы можете приготовить вкусный торт "Орео" с шоколадным бисквитом.