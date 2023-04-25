Найпростіший десерт. Рецепт торта "Жіноча примха"

Цей бісквітний торт готується із простим масляним кремом.

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Торт "Жіноча примха" — це бісквітний торт із масляним кремом. Але його особливість у тому, що кожен корж готується з різними добавками, що робить смак оригінальним та особливим. Цей торт нескладно приготувати в домашніх умовах, і він порадує своїм смаком та ароматом усіх ласунів. Фокус розкаже, як його приготувати.

Торт "Жіноча примха"

Інгредієнти:

Для коржів:

борошно — 1,5 склянки;

яйця — 3 шт.;

сметана (жирністю 15-20%) — 1,5 склянки;

цукор — 1,5 склянки;

сода — 1,5 ч. л.;

горіхи волоські — 0,5 склянки;

родзинки — 0,5 склянки;

мак — 0,5 склянки.

Для крему:

масло вершкове — 200 г;

молоко згущене — 1 банка (380 г).

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте три форми для випічки діаметром 18-20 см. Вистеліть дно папером, а бортики змастіть маслом і присипте борошном.

Збийте одне яйце з пів склянкою цукру до пишної піни. Додайте пів склянки сметани та перемішайте. Всипте пів склянки просіяного борошна, і пів чайної ложки соди. Перемішайте до однорідності. Додайте пів склянки подрібнених горіхів і перемішайте ще раз. Викладіть тісто в одну з форм та розрівняйте.

Повторіть те саме для інших двох коржів, додаючи в один мак, а в інший родзинки замість горіхів.

Випікайте коржі по черзі приблизно 20-25 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою. Готові коржі вийміть із форм і остудіть.

Приготуйте крем. Збийте м'яке вершкове масло. Поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати до гладкості. За бажанням можна додати ванільний екстракт чи коньяк для аромату.

Зберіть торт, промазуючи коржі кремом і укладаючи їх один на одного у довільному порядку. Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Прикрасьте торт на свій смак: кокосовою стружкою, меленими горіхами, мигдалем або ягодами.

Поставте торт в холодильник на кілька годин, щоб він просочився.

Також ви можете приготувати смачний торт "Орео" із шоколадним бісквітом.