Найпростіший десерт. Рецепт торта "Жіноча примха"
Цей бісквітний торт готується із простим масляним кремом.
Торт "Жіноча примха" — це бісквітний торт із масляним кремом. Але його особливість у тому, що кожен корж готується з різними добавками, що робить смак оригінальним та особливим. Цей торт нескладно приготувати в домашніх умовах, і він порадує своїм смаком та ароматом усіх ласунів. Фокус розкаже, як його приготувати.
Торт "Жіноча примха"
Інгредієнти:
Для коржів:
- борошно — 1,5 склянки;
- яйця — 3 шт.;
- сметана (жирністю 15-20%) — 1,5 склянки;
- цукор — 1,5 склянки;
- сода — 1,5 ч. л.;
- горіхи волоські — 0,5 склянки;
- родзинки — 0,5 склянки;
- мак — 0,5 склянки.
Для крему:
- масло вершкове — 200 г;
- молоко згущене — 1 банка (380 г).
Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте три форми для випічки діаметром 18-20 см. Вистеліть дно папером, а бортики змастіть маслом і присипте борошном.
Збийте одне яйце з пів склянкою цукру до пишної піни. Додайте пів склянки сметани та перемішайте. Всипте пів склянки просіяного борошна, і пів чайної ложки соди. Перемішайте до однорідності. Додайте пів склянки подрібнених горіхів і перемішайте ще раз. Викладіть тісто в одну з форм та розрівняйте.
Повторіть те саме для інших двох коржів, додаючи в один мак, а в інший родзинки замість горіхів.
Випікайте коржі по черзі приблизно 20-25 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою. Готові коржі вийміть із форм і остудіть.
Приготуйте крем. Збийте м'яке вершкове масло. Поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати до гладкості. За бажанням можна додати ванільний екстракт чи коньяк для аромату.
Зберіть торт, промазуючи коржі кремом і укладаючи їх один на одного у довільному порядку. Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Прикрасьте торт на свій смак: кокосовою стружкою, меленими горіхами, мигдалем або ягодами.
Поставте торт в холодильник на кілька годин, щоб він просочився.
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