Запеченные спагетти: можно есть даже холодными – будет вкусно

Любителям спагетти наверняка пригодится этот простой и необычный рецепт, который может стать вашим любимым из всех существующих.

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Запеченные спагетти — это прекрасное блюдо для тех, кто любит сытную и вкусную пасту с мясным соусом и большим количеством сыра. Это блюдо легко приготовить и оно идеально подходит для семейного ужина, вечеринки или похода на пикник. Запеченные спагетти можно варьировать по своему вкусу, добавляя разные овощи, специи или виды сыра. Главное — не пережарить пасту и не скупиться на соус, чтобы блюдо получилось сочным и аппетитным. Любопытно, что многие даже предпочитают наслаждаться запеченными спагетти в холодном виде – они утверждают, что так вкуснее.

Фокус подскажет вам самый лучший рецепт приготовления запеченных спагетти.

Запеченные спагетти

Ингредиенты:

450 г спагетти

500 г фарша (говядина или свинина)

1 луковица

2 зубчика чеснока

800 г томатного соуса (можно использовать готовый или приготовить самостоятельно из томатной пасты, воды, соли, сахара и трав)

1 ч.л. сушеного базилика

1 ч.л. сушеного орегано

соль и перец по вкусу

2 яйца

100 г тертого пармезана

75 г растопленного сливочного масла

450 г творога

450 г тертой моцареллы

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для запекания маслом или распылителем для выпечки.

В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду и сварите спагетти до состояния "аль денте" (не до конца), около 10 минут. Откиньте на дуршлаг и оставьте стекать.

В большой сковороде на среднем огне разогрейте немного масла и обжарьте лук до мягкости, около 5 минут. Добавьте чеснок и жарьте еще минуту, пока не почувствуете аромат.

Добавьте фарш, посолите и поперчите по вкусу и жарьте, помешивая, до тех пор, пока он не станет розовым, около 10 минут. Слейте лишний жир из сковороды и верните на огонь.

Добавьте томатный соус, базилик, орегано и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите соус под крышкой еще 10 минут, чтобы он притянулся.

В небольшой миске взбейте яйца вилкой или венчиком. Добавьте пармезан и растопленное масло и хорошо перемешайте.

Выложите половину спагетти в подготовленную форму и разровняйте лопаткой. Посыпьте половиной творога и половиной моцареллы. Залейте половиной мясного соуса и разровняйте ложкой.

Повторите слои со второй половиной спагетти, творога, моцареллы и соуса.

Закройте форму фольгой и поставьте в духовку на 40 минут, пока блюдо не станет горячим и пузыриться по краям.

Снимите фольгу и поставьте в духовку еще на 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Выньте форму из духовки и дайте блюду отдохнуть 10 минут перед подачей. При желании посыпьте свежим базиликом или петрушкой для украшения.

Ваш запеченный спагетти готов! Наслаждайтесь этим ароматным и сырным блюдом. А в качестве десерта можно приготовить вкуснейшие груши, запеченные с орехами и овсянкой.