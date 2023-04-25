Запечені спагеті: можна їсти навіть холодними – буде смачно

Любителям спагеті напевно стане в нагоді цей простий і незвичайний рецепт, який може стати вашим улюбленим з усіх існуючих.

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Запечені спагеті — це чудова страва для тих, хто любить ситну та смачну пасту з м'ясним соусом та великою кількістю сиру. Цю страву легко приготувати та вона ідеально підходить для сімейної вечері, вечірки або походу на пікнік. Запечені спагеті можна варіювати на свій смак, додаючи різні овочі, спеції або види сиру. Головне — не пересмажити пасту і не скупитися на соус, щоб страва вийшла соковитою та апетитною. Цікаво, що багато хто навіть вважає за краще насолоджуватися запеченими спагеті в холодному вигляді — вони стверджують, що так смачніше.

Фокус підкаже вам найкращий рецепт приготування запечених спагеті.

Запечені спагеті

Інгредієнти:

450 г спагеті

500 г фаршу (яловичина чи свинина)

1 цибулина

2 зубчики часнику

800 г томатного соусу (можна використовувати готовий або приготувати самостійно з томатної пасти, води, солі, цукру та трав)

1 ч. л. сушеного базиліка

1 ч. л. сушеного орегано

сіль та перець до смаку

2 яйця

100 г тертого пармезану

75 г розтопленого вершкового масла

450 г сиру

450 г тертої моцарели

Розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть форму для запікання олією.

У великій каструлі закип'ятіть підсолену воду і зваріть спагеті до стану "аль денте" (не до кінця) близько 10 хвилин. Відкиньте на друшляк і залиште стікати.

У великій сковороді на середньому вогні розігрійте трохи масла та обсмажте цибулю до м'якості, близько 5 хвилин. Додайте часник і смажте ще хвилину, поки не відчуєте аромат.

Додайте фарш, посоліть і поперчіть до смаку і смажте, помішуючи, доки він не стане рожевим, близько 10 хвилин. Злийте зайвий жир зі сковороди та поверніть на вогонь.

Додайте томатний соус, базилік, орегано і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тушкуйте соус під кришкою ще 10 хвилин, щоб він нятягнувся.

У невеликій мисці збийте яйця вилкою або вінчиком. Додайте пармезан і розтоплене масло та добре перемішайте.

Викладіть половину спагеті у підготовлену форму та розрівняйте лопаткою. Посипте половиною сиру та половиною моцарели. Залийте половиною м'ясного соусу та розрівняйте ложкою.

Повторіть шари з другою половиною спагеті, сиру, моцарели та соусу.

Закрийте форму фольгою і поставте в духовку на 40 хвилин, поки страва не стане гарячою і булькатиме по краях.

Зніміть фольгу і поставте в духовку ще на 20-25 хвилин, доки сир не розплавиться і не підрум'яниться.

Вийміть форму з духовки та дайте страві відпочити 10 хвилин перед подачею. За бажанням посипте свіжим базиліком або петрушкою для прикраси.

Ваш запечений спагеті готовий! Насолоджуйтесь цією ароматною та сирною стравою. А як десерт можна приготувати смачні груші, запечені з горіхами та вівсянкою.