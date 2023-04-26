Лучшее дополнение к полезному завтраку: рецепт карамелизированных яблок

При подаче, кроме яблок, в кашу можно добавить промытый изюм.

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Яблоки в карамели – лучшее дополнение к утренней каше. Их можно есть с рисом, овсянкой, булгуром. Они сделают вкус блюда ярче, а сам завтрак – более полезным. Как их быстро приготовить, рассказала автор блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Карамелизированные яблоки:

Ингредиенты на три порции:

яблоки среднего размера – 3 шт;

масло сливочное – 2 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

вода – 35 мл.

Способ приготовления:

Яблоки (лучше выбирать жестких сортов) помыть, очистить шкурку и порезать крупными кубиками. На сковороде растопить масло, добавить сахар, перемешать. Влить воду, перемешать, чтобы сахар растворился. Выложить яблоки. На среднем огне жарить их, периодически помешивая до готовности 8-10 минут. Это может занять больше или меньше времени, ориентируйтесь на сорт яблок.

Готовые яблоки можно слегка посыпать корицей, но это – по желанию.

Кроме яблок, на кашу можно также выложить промытый изюм.

Ранее Фокус писал, как на завтрак быстро приготовить яичный пирог с тунцом. Он, кстати, будет хорошим дополнением и к обеденному столу или на ужин. Такое блюдо получается легким, питательным и не провоцирует чувство тяжести после еды.