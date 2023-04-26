Найкраще доповнення до корисного сніданку: рецепт карамелізованих яблук

Під час подачі, крім яблук, у кашу можна додати промиті родзинки.

Related video

Яблука в карамелі — найкраще доповнення до ранкової каші. Їх можна їсти з рисом, вівсянкою, булгуром. Вони зроблять смак страви яскравішим, а сам сніданок — кориснішим. Як їх швидко приготувати, розповіла авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Карамелізовані яблука:

Інгредієнти на три порції:

яблука середнього розміру — 3 шт.;

масло вершкове — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

вода — 35 мл.

Спосіб приготування:

Яблука (краще вибирати жорстких сортів) помити, очистити шкірку та нарізати великими кубиками. На сковороді розтопити масло, додати цукор, перемішати. Влити воду, перемішати, щоб цукор розчинився. Викласти яблука. На середньому вогні смажити їх, періодично помішуючи, до готовності 8-10 хвилин. Це може тривати більше або менше часу, орієнтуйтеся на сорт яблук.

Готові яблука можна трохи посипати корицею, але це — за бажання.

Крім яблук, на кашу можна також викласти промиті родзинки.

Раніше Фокус писав, як на сніданок швидко приготувати яєчний пиріг із тунцем. Він, до речі, буде гарним доповненням і до обіднього столу чи вечері. Така страва виходить легкою, поживною та не провокує відчуття тяжкості після їжі.